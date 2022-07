Viven entre basura y aguas negras en el Malecón de los Pobres

Mazatlán, Sin.- Habitantes de la avenida Circunvalación, mejor conocido como el Malecón de los Pobres, a orillas del Estero del infiernillo, viven entre fugas constantes de aguas negras y amontonamiento de basura por toda la zona, sin que las autoridades intervengan para solucionar la problemática.

"Aquí, más que nada, los problemas son cuando llueve, se sale también el agua del canal, más lo de las alcantarillas, no se puede ni pasar por aquí, ni en moto, en veces los carros se quedan atascados también", señaló Jesús Ernesto Robles, quien vive en esa zona.

Aseguró que las alcantarillas que se encuentran sobre la avenida constantemente rebosan y que cuando los empleados de Jumapan acuden a reparar, solo desazolvan y a los días vuelve a estar igual.

Sobre la acumulación de basura que se registra en algunos tramos del Estero del Infiernillo, afirman que es el cuento de nunca acabar, ya que con la pavimentación de la vialidad solo disminuyó el basurero que se formaba, pero que el problema sigue.

"Nada más que no tiren la basura aquí, si la basura viene desde por aquella parte del arroyo, ahora imagínate si los vecinos de aquí la tiraran también, de plano estaría bien sucia toda el agua o ni habitáramos aquí, uno es el que está al pendiente, para que no vengan ni ensucien, porque no faltan los que vienen y tiran sus cosas cuando no los ve nadie", dijo Alexa, vecina del lugar.

Antecedente

El 7 de agosto del 2021, luego de casi ocho meses de trabajo, fue inaugurada la pavimentación de la avenida Circunvalación, mejor conocida como el Malecón de los Pobres, con una inversión de 32 millones de pesos.

En ese entonces se pusieron todas las instalaciones de agua potable, drenaje, alumbrado, se hicieron seis cruces de agua y seis alcantarillas en boca calle