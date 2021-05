Judith Villa denuncia intimidación por su campaña

Mazatlán, Sin.- Judith Villa Rodríguez, candidata a la presidencia de Mazatlán por el Partido Encuentro Solidario expuso estar siendo objeto de golpeteo a su campaña electoral, tras una serie de acciones que dice se hacen con toda la intención de dañar su imagen y prestigio.

"He estado siendo objeto de diferentes amenazas, me hackearon mis redes sociales, me robaron mi celular, hemos estado teniendo diferentes ataques de esa naturaleza, como mujer positiva que soy lo veo como algo bueno, quiere decir que no estamos tan bajo como ellos dicen, que estamos generando cierta incomodidad e inquietud", expuso.

Sin decir nombres, dijo que ha recibido también la invitación de otros partidos, dos de ellos de los que dicen ir en la delantera, para declinar a su candidatura, al tener pocas posibilidades de ganar y se una a otro equipo de trabajo.

"No van a ver jamás a Judith Villa haciendo un arreglo político. Ya se han acercado para hacer ciertos acuerdos políticos, nosotros nos morimos en la raya con nuestra candidatura hasta el final, sea cual sea el resultado", dijo.

Aclaró que de grupos armados nunca ha recibido amenazas ni ha sido víctima de intimidación o que su propaganda haya sido destruida cómo ha sucedido con otros partidos, pero sí mencionó que se ha suscitado un golpeteo que viene del Poder Judicial de la Federación.

Villa Rodríguez se ha desempeñado varios años como representante sindical de la sección 23 del PJF en Mazatlán. En el 2019, contó, participó en una convocatoria del Senado de la República para un cargo de la Judicatura Federal, que es el órgano revisor de la institución y desde aquel entonces ya se había iniciado una campaña para desprestigiar su imagen.

"En aquel tiempo la propia institución, a través de sus jueves y magistrados, que son personas contra las que yo en un momento he llevado actos jurídicos en defensa de mis trabajadores, pues emitieron un escrito tendencioso con toda la mala fe de perjudicar mi credibilidad y prestigio, un escrito que no viene acompañado de una sola aprueba y anda por ahí circulando y ahora la están usando en mi contra", contó.

Agregó que todo esto ha sido porque en función de su labor ha evidenciado la corrupción que permea en el PJF, donde solo hay justicia selectiva, indica

"Reto a la persona que lo hizo o a quien quiera, que presente una sola prueba de lo que dice ahí y en ese momento Judith Villa se baja de la candidatura" agregó.

PROPUESTAS

Por otra parte dio a conocer las propuestas que ya se han finalizado en su campaña como:

Hacer un gobierno honesto transparente y con cero tolerancia a la corrupción, mejorar la seguridad pública a través de la capacitación a los elementos en materia de derechos humanos, implementar un programa intensivo de pavimentación, lograr una recolección de basura eficiente, mejorar el alumbrado público, licitación de obras transparentes, refugios y hospitales para animales de la calle y rescatar la dona rural y zonas marginadas con el apoyo al sector productivo.













