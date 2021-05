Mario Zamora Vs Rocha Moya; ninguno noqueó

Culiacán, Sin.- Al inicio Rubén Rocha Moya se veía agobiado y como en el box soltó dos que tres Jabs que tambaleó a su contrincante, Mario Zamora. Ninguno noqueó, se fueron invictos para que sea el electorado el 6 de junio quien decida quién ganó la carrera a la gubernatura.

En el Conversatorio de Ideas y Propuestas que organizó el periódico el debate, sólo fueron invitados cuatro de los ochos candidatos a la gubernatura: Mario Zamora Gastélum de la Coalición PAN, PRI, PRD. Rubén Rocha Moya de la Alianza Morena-PAS; Sergio Torres de Movimiento Ciudadano y Rosa Elena Millán Bueno de Fuerza Por México.

El primer golpe vino de Mario Zamora, uno de los candidatos más jóvenes espetó: Hay dos caminos para Sinaloa: uno, que es una visión fresca, renovada, con energía, con capacidad, con visión de siglo XXI, el otro es un Sinaloa que piensa en el pasado, que está estancado, que quiere retroceder, que se queda dormido, ése es justamente el que no queremos.

Luego en otras intervenciones le echó en cara el nepotismo que supuestamente ha ejercido cuando ha ocupado cargos públicos y que se han dado a conocer en medios de comunicación, por ello, repitió que desde el primer día que llegue a la gubernatura presentará la iniciativa Ley anti Rocha para que nadie se sirva estando en el gobierno.

En sus propuesta el candidato de la coalición Va por Sinaloa dijo que creará un mecanismo de denuncia en línea que funcionará la 24 horas, ofreció concluir la carretara Topolobampo-Texas, en Culiacán construir un circuito periférico para modernizar la capital del estado y en Mazatlán, sacar adelante el proyecto de la Isla de la Piedra. Ofreció que ningún centro médico de Sinaloa se quedará sin medicamentos.

En su intervención el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya en todo momento negó las acusaciones de su contrincante y aclaró que su edad cronológica nada tiene que ver con su visión de futuro, ya que dijo que él representa el interés de un partido joven, con ideas renovadoras, no como el candidato que representa ese PRI viejo y anquilosado.

“Fuiste tú, Rubén, que no se te olvide, fuiste tú el que trabajó en ese PRI viejo y en ese PRI viejo te quedaste. No sé por qué lo dices con tanto coraje, tantas quincenas que te pagó y tan bien que te trató”, le contestó Mario Zamora.

Rocha Moya se dijo muy honrado en coincidir con las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que sin duda, aseguró que lo apoyará para transformar a Sinaloa en un Estado de Bienestar con la instalación de un gobierno que no robe, no mienta y no traicione, además aseguró que no tiene arrepentimiento alguno de haber hecho alianza con el PAS.

“Ya no es posible que siga la corrupción, la inseguridad, el desprecio por los pobres, la desigualdad y la discriminación a la mujer, que en los últimos 90 años han caracterizado a los gobiernos del PRIAN. En Sinaloa, Morena y el PAS, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a instalar un gobierno honrado que atienda a los pobres, que vea por la gente más necesitada y que construya una logística para el desarrollo, que nos permita que podamos elevar las potencialidades de nuestro estado, generar riqueza y apoyar, insisto a la gente de menores recursos”.

Por su parte Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, de entrada le pidió indulgencias a Rocha Moya “disculpe que lo despierte. Sinaloa necesita un candidato que tenga energía” dijo pero también le expresó a Mario Zamora que urge un candidato que no sea tan frívolo y que enchufe con la gente.

En sus propuestas ofreció aumentar los sueldos a policías, darles becas, desaparecer Precasin, abastecer de medicamentos al sector salud, pero sobre todo, dijo, dar resultados como los que dio cuando fue alcalde de Culiacán.

Finalmente Rosa Elena Millán Bueno de Fuerza Por México, se mostró propositiva y criticó a los “fajadores” ¡otra vez peleándose! les dijo y fue directo a sus propuestas en seguridad dijo que llevará a la policía a ser un modelo eficaz a nivel nacional, aumentado los sueldos, dotando de más patrullas y que la Fiscalía se ponga a hacer “su chamba”. Ofreció un programa ambicioso en salud y prometió acabar con la corrupción ¡palabra de mujer…!









