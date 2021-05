Inseguridad pone en riesgo elecciones en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Candidatos de la alianza "Va por Sinaloa" demandaron de los gobiernos federal, estatal y municipal que refuercen la seguridad en la zona rural, en coordinación con el Ejército, La Marina, Guardia Nacional, policía estatal y municipal, ya que aumentaron los reportes de agresiones, amenazas y destrucción de propaganda electoral en contra de la gente del PRI, PAN y PRD, mientras que a los de Morena y el PAS no les hacen daño, lo cual podría poner en riesgo la democracia de este proceso electoral.

Germán Escobar Manjarrez, candidato a diputado federal por el distrito 06, Diana Rice Rodríguez, candidata a diputada local por el distrito 20, y la secretaria general del PAN en Mazatlán, Wendy Liliana Barajas, señalaron que se han registrado actos de destrucción de propaganda y amenazas en contra de la gente de la alianza, en los poblados de Villa Unión, Siqueros y El Quelite, en Mazatlán, así como en comunidades de la zona rural de San Ignacio, Elota y Cosalá.

“Que se ejerza un convenio de colaboración con la Federación, estatal y municipal, con el Ejército y La Marina, para que la cosa se respete y la gente vote libremente, hay que quitar el miedo de esta elección, que no pase lo que en el 2018 que dañaron las oficinas del PRI, la destrozaron, por eso a la gente la están inhibiendo, hay que darle seguridad a la gente”, expresó Germán Escobar.

Advirtió que si no se pone orden desde ahora, la jornada electoral será tensa y la gente podría no salir a votar por miedo a ser agredido.

Refirió que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, tiene que pedir la coordinación del gobierno federal, para que el Ejército y la Marina, no sólo recorra la ciudad y los poblados, sino que actúe para salvaguardar la seguridad de la población y ponga orden y respeto en la elección.

Por su parte, Diana Rice reconoció que por miedo ha dejado de visitar algunos poblados y recorrer veredas en la zona rural, principalmente en las zonas con focos rojos como son Villa Unión, Siqueros y El Quelite, donde gente armada ha amenazado a simpatizantes del PRI, PAN y PRD.

“En lo personal no he sufrido agresiones, pero sí tengo miedo a recorrer los senderos y caminos de los pueblos, sí nos están amenazando con quitar propaganda, rayonear o tachar los partidos de la alianza, es un atentado contra todos los candidatos de la alianza, es importante que nos sintamos en confianza, pero en vez de eso están con miedo”, apuntó.

Germán Escobar hace campaña en la zona rural.

Diana hizo un llamado al gobierno municipal y a la federación para que refuercen las acciones de seguridad en la zona rural, principalmente donde están los focos rojos y donde se están realizando actos de violencia.

“La gente está con miedo y eso no es vivir democráticamente un proceso electoral, la policía municipal sabe dónde están los malos, necesitamos confianza los candidatos para poder transitar por las veredas y caminos, a mí sí me da miedo, he dejado de ir a las comunidades por no tentarle al diablo”, indicó.

Wendy Barajas refirió que otra de las irregularidades que han observado es que a la gente se le está metiendo miedo de que si votan por la alianza Va por Sinaloa, se les quitará los apoyos a los adultos mayores, cuando esto no es verdad.

Los candidatos de la colación PRI, PAN y PRD dijeron que entre las principales demandas de la sociedad se encuentran la seguridad pública, alumbrado público, regulación de la basura, solución al basurón municipal, internet gratuito, empleo, infraestructura urbana, pavimentación, etc.













