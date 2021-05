El poder femenino de Fuerza México en la contienda electoral

Mazatlán, Sin.- Son cuatro candidatas a diputadas locales del partido Fuerza México las que, en esta contienda electoral, buscarán el voto de la ciudadanía para llegar a sus respectivos distritos en Mazatlán.

Daniela Felix, candidata del Distrito 20, mencionó que en el toque de puerta en las diferentes colonias, ha encontrado a ciudadanos hartos de los mismo partidos y candidatos de siempre. También se ha topado con necesidades y problemáticas que se quedaron rezagadas con el paso de los años, como la limpieza en las calles.

Del Distrito 21, Martha Ofelia López, señaló que sus propuestas se enfocarán en lo que la gente está pidiendo. Agregó que el electorado está pidiendo un cambio, que ya no quieren a los mismos gobernantes, lo que vio como una ventaja ser un partido nuevo con candidatas nuevas.

Veronica López, candidata del Distrito 22, aseguró que no le gustan las injusticias y en el municipio la situación es complicada, sobre todo en el tema de las fugas de agua potable las cuales, enfatizó, aparecen por todas partes en la colonia Juárez

Isabel Ríos Peña, regidora con licencia, es la candidata del Distrito 23, siendo fiel a sus principios como licenciada en derecho, prometió atender las necesidades de la ciudadanía en las comunidades, donde,dijo, el gobierno no ha tenido acercamiento dejándolos en el abandono.

"No venimos a sorprender a nadie, hemos escuchado de esas candidaturas repetitivas, una vez más personajes que quieren reelegirse (...) No vemos caras nuevas, vemos caras de personas que han ofrecido y prometido y no han cumplido y hoy quieren repetir", dijo José Guadalupe Morales Carrillo, coordinador de campaña.

Añadió que del 5 de mayo en adelante estarán dando a conocer las propuestas de cada una de las candidatas enfocadas en las prioridades de los ciudadanos, los cuales indicó, han expresado que quienes pidieron el voto hace tres años llegaron prometieron y no cumplieron.





















