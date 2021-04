Ivonne Ortega brinda todo su apoyo a Sergio Torres

Culiacán, Sin.- Ivonne Ortega manifestó su apoyo total a Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, al manifestar que cualquier partido quisiera tener a un candidato como él.

Asimismo destacó las cualidades del aspirante a gobernador, de quien dijo es una persona honesta y tiene la experiencia para ser el mandatario de Sinaloa.

“Ya quisiera cualquier partido (político) tener a un candidato a gobernador como Sergio Torres y más con la historia que tiene. Es una persona honesta con buena experiencia en la política y con la sensibilidad para entender y escuchar a la gente", destacó Ivonne Ortega.

Esto tuvo lugar durante una serie de conversaciones con militantes y candidatos a alcaldías y diputaciones de todo el país, en la cual Ivonne Ortega destacó las cualidades que tiene el candidato del llamado Movimiento Naranja.

“Ahora se van a estar encargando de estarnos diciendo que no se puede, que no levantan las encuestas. En las elecciones pasadas no teníamos a Sergio Torres como candidato a gobernador”.

Ivonne Ortega, fue la gobernadora del estado Yucatán en el periodo de 2007 a 2012, representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Anque Movimiento Ciudadano es un partido pequeño, tiene lo necesario para ganar entre sus filas, aseguró.

La ex gobernadora yucateca tuvo la oportunidad de convivir con simpatizantes y candidatos de MC de Sinaloa en el teatro al aire libre del parte Las Riberas, siendo hasta el momento la invitada más destacada en este arranque de campaña.





