Mario Zamora no conecta ni con enchufes: Sergio Torres

Culiacán, Sin.- El candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aseguró que en todas las encuestas, incluso pagadas, Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PRI, PAN, PRD no logra conectar “ni con enchufes”.

“Vemos cómo se desinfla el candidato del PRIAN que no repunta ni con encuestas pagadas, que no conecta ni con enchufes”, dijo. Local En caravana, Sergio Torres se registra como candidato a la gubernatura En conferencia de prensa, Torres Félix señaló que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, “no alcanza a tener una idea propia y solo promete cuidar su supuesta amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Respecto al llamado que hizo el candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora a todos los candidatos para que presenten su declaración 10 de 10, el candidato de MC, aseguró que él puede presentar hasta la 15 de 15 porque la transparencia no es un asunto de moda ni de redes sociales.

Aseguró que el próximo domingo 4 de abril arrancará su campaña primeramente en Culiacán, posteriormente en Mochis y finalmente en Mazatlán y su campaña será al estilo Sinaloa: franca, alegre, entrona, propositiva y transparente.

“Vamos a emprender una campaña con propuestas racionales y enfocada directamente a la población porque a diferencia de los candidatos de la alianza Va por Sinaloa y Morena-PAS, no tiene compromisos con nadie”, señaló.

Precisó que contrario a otros candidatos, durante su campaña no realizará actos masivos para evitar contagios, por lo que llamó a las autoridades y a la ciudadanía evitar una tercera ola de contagios de Covid en el estado para no tener escenarios como en el 2020.

"Yo creo que debemos ser más responsables y tomar con mayor responsabilidad el problema de la pandemia que aquí está, aquí sigue, porque vemos la incongruencia, en la calle los cartelones donde te dicen quédate en casa y por otro lado las mismas autoridades las están invitando a que vayan a las playas", lamentó.









