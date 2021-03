Vamos a ganar la gubernatura; no andamos jugando: Sergio Torres

Culiacán, Sin.- Sergio Torres Félix asegura que hará una campaña “al estilo Sinaloa”, es decir, “entrona, cercana a la gente y muy alegre”, pero que además no le entrará a la propaganda negra, esa que comienza a invadir las redes sociales mediante el uso de “fake news” y de páginas de origen apócrifo.

Eso sí, siempre criticará y será un contrapeso, pues es un político que no le gusta quedarse callado, que cuando estuvo en el PRI se brincó las trancas de una cúpula que rechazaba sus aspiraciones.

De hecho lo hizo: tan pronto como se anunció en noviembre de 2020 que él no sería el candidato, de inmediato se arropó en el partido Movimiento Ciudadano, desde donde, dice, ha tejido una alianza con la sociedad, con la gente, y no con los partidos que ya están muy desacreditados.

Se siente seguro además: “Venimos a ganar la gubernatura, nosotros no andamos jugando.”

En una visita a El Sol de Sinaloa, Sergio Torres habla de la febril actividad política de estos días y cómo iniciará su campaña.

LA ENTREVISTA

-¿Cómo han sido estos días previos al arranque oficial de las campañas?

Hemos tenido mucha actividad muy intensa por todo Sinaloa, nos hemos reunido con militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, yo veo a este movimiento que está creciendo, integrándose de manera plural, mucha gente nos ve como una alternativa para gobernar Sinaloa y todos los días se nos suman muchos ciudadanos, actores políticos y nos irá muy bien el 6 de junio.

-Tú eres uno de los que no creen en las encuestas últimamente, ¿te dicen algo que vayas abajo?

-La elección será más entre personas que partidos, la gente va a votar más por el monto que por los partidos, los partidos están muy devaluados, muy desacreditados; yo de las encuestas tengo mis reservas, porque tengo el sentir de la gente. En la encuesta de la calle, del mercado, de la gente que trabaja, ahí vamos muy bien.

-¿Se necesita un arrastre?

-Movimiento Ciudadano es una marca que está dando muy buenos resultados, en Jalisco, en Nuevo León en donde también está en nuestras filas Luis Donaldo Colosio Riojas, que está haciendo muy buen gobierno en Colima. Estamos generando un movimiento social, incluyente, donde no le pedimos a nadie a la gente que renuncie a ningún partido, sino que quiera construir un mejor Sinaloa y donde los ciudadanos saquemos a esa clase política enquistada en el poder.

-Movimiento Ciudadano, tú en lo personal, ¿no vienes a atomizar el voto?

- Nosotros venimos a ganar la gubernatura, a ganar la mayoría de las presidencias municipales, la mayoría de las diputaciones; nosotros no andamos jugando, vamos en serio, vamos por el triunfo, somos una alternativa viable, la gente sabe que no somos políticos que flotamos; nos arriesgamos y hacemos cosas, y que la gente viva en mejores condiciones.

-Llama la atención que eres de los candidatos que más críticas hace a los de enfrente, desde el PRI en donde militaste hasta Morena.

-Yo soy de los que piensan, y mucha gente coincide conmigo, ¿de qué trata la elección del 6 de junio? Si los sinaloenses quieren tener de gobernador a alguien que le rinda cuentas al presidente de la República, o alguien que no tenga carácter para defender a Sinaloa, pues ahí está Rocha y está Zamora; si quieren a un gobernador que vea por las causas y los anhelos, que alce la voz para que regresen los presupuestos que le quitaron a los pescadores, a los agricultores, que vea realmente por la gente: eso es Sergio Torres. Y lo otro sí estuve en el PRI, pero el PRI dejó de ser contrapeso, el PRI ya no le duele ver las carencias de la gente, ya no dice nada, está aturdido, sin reflejos. Y del PAN, ese mejor ni hablar.

-¿Te consideras el contrapeso de esta elección?

-Yo siempre he sido contrapeso donde he estado; será una campaña crítica, enérgica, señalando los errores y haciendo propuestas, razonadas, viables.

-¿Qué tan autocrítico es Sergio?

-Me gusta la autocrítica, incluso cuando fui presidente municipal implementé una política pública, la del Cabildo Abierto, a mí me gusta que me critiquen, porque cuando a uno lo critican crece como persona, como funcionario y a mí me gusta dar resultados, no soy de excusas ni pretextos.

-¿No te incomoda para nada?

- Claro que no, para nada, cuando fui alcalde tomé decisiones difíciles, de hecho lo del par vial, muchos amigos míos decían que no lo hiciera, pero ahí están los resultados. Hoy esa vialidad que yo tomé a pesar de las críticas, tienen a Culiacán como un municipio vanguardista.

-Hablamos ya de contrapesos, de autocrítica y críticas, pero ¿qué tan bueno eres para los consensos?

-Llegar a acuerdos, escuchar a todas las voces, eso es lo ideal, porque hay ocasiones en que tienes que tomar una decisión.

-Hay políticos que luego toman esos consensos en las cúpulas.

-Por eso están siendo tan rechazadas y denostadas las alianzas, la del PRI y el PAN la misma gente la ha calificado como tóxica y perversa, porque fue un acuerdo entre los de arriba, sin tomar en cuenta a los militantes. Igualmente la alianza del PAS y Morena; Rocha y Cuén se han dicho de lo que hasta se van a morir y llegaron a un acuerdo, hicieron una alianza y lo más triste es que la UAS fue la moneda de cambio. Esto no lo vamos a permitir, cuando sea gobernador vamos a liberar a la UAS.

-Pero han ido y venido candidatos desde Malova, pero no hacen nada.

-Sí, pero la gente sabe que nosotros sí cumplimos y que corremos riesgos y que no nos gusta nadar de muertito; nosotros sí agarramos el toro por los cuernos.

-¿Cómo será tu campaña ya por iniciar?

-Será una campaña al estilo Sinaloa, muy alegre, entrona, con muchas propuestas, porque eso es lo que quiere la gente, una campaña propositiva, respetando todos los protocolos y respetando todo lo que haga la Secretaría de Salud; he hecho el compromiso de no tener eventos masivos, porque lo más importante es tener salud y la vida de las personas.

-Con todo el tema de la pandemia, se ha estado criticando el uso de programas para la coacción del voto, tanto federal como estatal, ¿cómo verán este tema?

-Vamos a estar muy atentos, y cuando detectemos vamos a denunciarlo ante las autoridades electorales; el gobierno federal tiene todo el cuerpo metido en la elección e igual el gobierno estatal. Presionan a la gente, la hostigan, la amenazan.

-¿Cómo remontar este aparato burocrático?

-Obviamente haciendo crecer este movimiento, un movimiento silencioso, mucha de la gente de otros partidos andan con nosotros, porque mucha de la gente no están de acuerdo con las alianzas y nos andan apoyando por debajo del agua, porque están amenazados, porque trabajan en alguna dependencia y yo estoy seguro que esa gente saldrá a darle el apoyo no a Sergio Torres, sino un proyecto por Sinaloa. Yo le digo a la gente que confíe en este proyecto, que los ciudadanos llegaremos al poder para hacer un gobierno de y para los ciudadanos.









