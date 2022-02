Irá alcalde en contra de los causantes del caso Nafta

Culiacán, Sin.- Una vez que se termine de pagar el adeudo que el Ayuntamiento tiene por el caso Nafta, se actuará contra los exfuncionarios que permitieron que este problema creciera, no importa que estén en la administración estatal, como Alejandro Higuera Osuna, advirtió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo que hasta el momento todavía no se terminan de pagar los 142 millones de pesos a la empresa Nafta Lubricantes, pero confió que pronto quede ya finiquitado el adeudo.

“Acuérdense que una vez terminado, yo dirijo los cañones a los que originaron este percance para la ciudad, mi obligación es hacer una denuncia penal”, dijo.

- ¿Aunque sea un funcionario estatal de primer nivel?

“Quienes sean, oiga, es mi obligación como alcalde, yo no voy a permitir, si un juez me obliga a pagar algo que cometieron otros, yo terminaré mi obligación moral y como funcionario es una demanda penal contra quienes lo originaron, sea quien sea”, externó.

Especificó que esta demanda la interpondría hasta que terminen de pagar y justificó la entrega de terrenos municipales para saldar el adeudo, porque son para remediar grandes males, sobre todo cuando el juez insiste que hay que pagarles.

“No es mi culpa, es la culpa de quienes lo originaron, yo voy a pagar y una vez pagado voy a cobrar con una demanda penal a quienes lo originaron, porque la ciudad no tiene la culpa que haya funcionarios que no cumplen con su función.”

- ¿No valen amistades aquí, alcalde?

“No, nada, yo soy diferente, no sé si lo han entendido, yo sí sé ser amigo, pero sé cumplir con mis obligaciones.”

- ¿Sería desde Higuera?

“Yo no sé quiénes sean, contra quienes sean ni quiero investigar”.

El alcalde Benítez Torres dijo desconocer si fue en la ex administración de Alejandro Higuera donde se originó el caso Nafta, pero la denuncia será por haber causado un daño económico a la ciudad.

El caso Nafta data desde febrero-marzo de 2012, cuando el Ayuntamiento autorizó un dictamen de uso de suelo y un permiso a favor de la empresa Nafta Lubricantes para que construyera una gasolinera en la colonia Palos Prietos.

Al no llevarse a cabo, por una sentencia de amparo, la empresa particular demandó al municipio, que en el 2016 fue sentenciado a pagar 142 millones 802 mil pesos por perjuicios a favor de Nafta.

En los últimos dos años se han realizado abonos en efectivo y con propiedades del municipio, como el estacionamiento municipal, un terreno donde se encuentra el taller municipal en el Parque Bonfil y un lote en la zona de la carretera Habal-Cerritos.













