Invitan a mazatlecos a participar en el seminario "Jóvenes observadores de aves"

Mazatlán, Sin.- Con el propósito de preservar los habitats de las aves migratorias a través de la participación de las comunidades, Conselva, Costas y Comunidades, lanzará una una iniciativa para conformar una comunidad de jóvenes de Mazatlán, observadores y promotores de la conservación de las aves migratorias del sur de Sinaloa.

Con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos Fish and Wildlife Service y la fundación The David and Lucile Packard abren la convocatoria para que los jóvenes de Mazatlán se capaciten como observadores de aves.

El seminario “Jóvenes observadores de aves” , consistirá en una serie de sesiones prácticas donde distintos especialistas locales proporcionarán los conocimientos y las técnicas básicas para la observación e identificación de aves.

Además, se abordarán temáticas como, las amenazas a las que se enfrentan las aves y qué alternativas se pueden proponer para su conservación.

El seminario iniciará en enero del próximo año y tendrá una duración de aproximadamente seis meses, donde habrá experiencia directa con la naturaleza y se podrán observar tanto especies de aves residentes, como las migratorias.

La iniciativa será trabajada en conjunto con los municipios de Concordia y Mazatlán y podrán participar jóvenes de 15 a 30 años, totalmente gratis.

Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva, enfatizó la importancia que tiene dicho seminario, pues en el primer paso para cerrar la brecha que se fue creando entre la naturaleza y el hombrey crear un contacto de primera mano.

Resaltó que es el crecimiento de la mancha urbana y la invasión de los habitats la principal amenaza de que cada vez haya menos avistamiento de aves, de ahí la importancia del seminario. En Concordia, en el mes de mayo, temporada de reproducción, se pueden observar fácilmente más de 90 especies de aves, mientras que en Mazatlán, sin precisar cantidad, aseguró que son bastante menos.

"La pérdida de habitat es la causa más importante que está amenazando la existencia de estás aves, lo que queremos es impulsar las iniciativas de un desarrollo urbano que integre la naturaleza al desarrollo, no tiene que ser excluyente", agregó.

El próximo jueves 17 de diciembre habrá un a reunión virtual a través de la plataforma de zoom donde se informarán los pormenores del seminario, los requisitos para ingresar y la fecha a iniciar:

ZOOM ID: 458 781 0799

Contraseña: 391176

La iniciativa se extiende también para la comunidad extranjera residente en el puerto a través del taller “Protecting migratory birds in Mazatlan: aworkshop for birdwatchers”, que busca mejorar los conocimientos y habilidades de los observadores de aves.

Las sesiones de este taller, específicamente, se realizarán en la Región Prioritaria para la Conservación “Monte Mojino”, en Concordia, donde se podrá observar una gran cantidad de aves residentes y migratorias.

La sesión informativa para este taller será de forma presencial el próximo viernes 18 de diciembre a las 3:00 de la tarde en Rico's Café en Olas Altas.

















