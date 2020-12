Mazatlecos dicen “no” a reuniones familiares

Mazatlán, Sin.- En vísperas de las fiestas navideñas, las autoridades sanitarias han recomendado evitar las multitudes, aglomeraciones, reuniones en entornos cerrados y sobre todo, el contacto con otras personas, para frenar la expansión del coronavirus.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos comentaron que este año las celebraciones serán distintas, al menos en sus hogares, ya que anteriormente solían realizar grandes reuniones en casa de los abuelos, donde todos los familiares y parientes provenientes de otros estados coincidían para celebrar. Ahora, los festejos serán sólo entre los integrantes de la familia que habitan en casa. La prioridad son las personas mayores.

Doña Esperanza comenta que este año pasará la Navidad y Año Nuevo en su casa, solamente con su esposo.

"Vamos a cambiar la forma de celebrar, porque mi esposo y yo nos vamos a quedar en casa, tengo tres hijos y cada uno la va a pasar en su casa. Siempre solíamos reunirnos todo en casa de los abuelos, pero ahora no, algunos integrantes de la familia ya se han enfermado, fue leve, pero tenemos que extremar cuidados, sobre todo por los abuelos", comentó.

Raúl dice que en su casa ya son muchos integrantes de la familia como para invitar a más, por lo que ahora no podrá recibir a todos sus hijos y nietos.

"En casa vivimos casi 10 personas, mis hijos me dicen que están sanos y que quieren ir, pero no sabemos si son asintomáticos, mi hermana acaba de salir de la enfermedad, se contagió sin salir de su casa; solíamos reunirnos, hacer cena para todos, pero este año no creo", dijo.

Emanuel pasará Navidad y Año Nuevo con su esposa e hijos, ya que la familia este año no se va a reunir.

"Este año vamos a celebrar en mi casa, con mis hijos y mi esposa nada más, porque la familia no se va a reunir, es una familia numerosa, vienen parientes de otros estados, pero este año no se va a poder, la pandemia vino a cambiar todo".

Erika, a pesar de que acostumbra pasar estas fiestas en casa, menciona que no será la misma, pues el coronavirus ha "golpeado" el espíritu navideño.

"En mi casa normalmente es con la familia, mi esposo, mis hijos y mis papás, no acostumbramos a realizar reuniones grandes, a pesar de ello, no será la misma, antes eran días de fiesta, de música por todos lados y ahora yo creo que no será así, el coronavirus ha golpeado el espíritu navideño".

La señora Guadalupe indica que este año, por la pandemia, no vendrán los familiares que radican en otros estados y sólo la pasará en casa con los integrantes que ahí viven.





Sí acostumbramos a festejar, nos reunimos pura familia, somos poquitos, tenemos familia fuera, pero ahorita con esta situación no creo que vengan, está muy fea esta pandemia Señora Guadalupe

















