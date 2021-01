Inviable, una planta de tratamiento para Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El municipio no cuenta con un soporte financiero para invertir en una planta de tratamiento de residuos sólidos que sustituya al basurón municipal como lo plantea Servicios Públicos Municipales y Ecología, aseguró el regidor Rodolfo Cardona Pérez, coordinador de la comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán.

Dijo que sólo se cuenta con dos propuestas hechas por estas direcciones municipales sobre una planta con tecnología Waste to Energy o termovalorización para el tratamiento de residuos sólidos, pero ninguna de ellas es viable ni sustentable.

Local Fueron 48 rutas de recolección de basura las afectadas el fin de año

"Financieramente el municipio no está en condiciones, desde mi punto de vista, en absorber el costo de este tipo de tecnología, hay diversas opciones que se deberían de explorar, pero hasta el momento sólo se tienen dos propuestas que no son sustentables ni viables para Mazatlán ", expresó.

Comentó que al firmar la concesión para que alguna de estas empresas inicie la construcción de una planta de tratamiento que sustituya al basurón, el municipio se vería obligado a pagar desde ese momento el monto establecido por cada tonelada de basura que genere la ciudad.

“Se paga desde el primer momento que se contrate y no hay recursos para ello, el municipio financieramente no está en condiciones desde el punto de vista financiero”, apuntó.

Aclaró que solo son dos propuestas que les han hecho llegar por parte de Servicios Públicos municipales y la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, ambas con tecnología para una planta de tratamiento, a pesar de que existen muchas opciones a considerar, entre ellas un relleno sanitario.

Indicó que desde la última reunión que se tuvo con funcionarios municipales, el pasado 27 de octubre, para conocer dichas propuestas, no se ha avanzado en el proyecto, ya que no han sido complementadas en términos de que exista viabilidad financiera para construir una planta con tecnología Waste to Energy o termovalorización.

Sólo se cuentan con dos propuestas para el tratamiento de residuos sólidos en la ciudad. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Retiran 6.3 toneladas de basura en las playas

Por otra parte, agregó que no se tienen propuestas documentadas sobre un relleno sanitario que sería una de las opciones con posibilidades reales que pudieran implementarse para sustituir el basurón de Mazatlán.

Refirió que ni la comisión que preside, la de Hacienda, ni la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, tienen algo definitivo con respecto a este tema, el cual seguirá en procesos de análisis.

“Lo que ha llegado en términos económicos no hay una propuesta sustentable y más con la situación económica que trae el municipio no es fácil, no hay nada definitivo, la situación del municipio no da para absorber los costos de ese tipo de tecnologías”, concluyó.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

CIFRA

900 toneladas de basura genera la ciudad de Mazatlán al día.

1,000 toneladas es la capacidad de una planta de tratamiento de residuos sólidos con proceso de termo ignición.

30 años duraría la concesión a la empresa que instale la planta de tratamiento, después pasaría al Ayuntamiento.

250 millones de dólares es el monto tentativo de la inversión de una planta de tratamiento de incineración por combustión.

PLANTA DE TRATAMIENTO

Proceso de incineración por termo ignición

Técnica: Calderas con rejillas y purificación de gases

Capacidad: 1,000 toneladas de basura al día

Reciclaje de plásticos, cartón, vidrio y metales

Producción: Energía eléctrica













Lee más aquí ⬇

Local Falta “mano dura” para evitar contaminación en playas