Infraestructura, equipamiento y área verde del Parque Ciudades Hermanas lucen deterioradas

Mazatlán, Sin.- En condiciones de deterioro luce gran parte de la infraestructura del parque Ciudades Hermanas de Mazatlán, ubicado frente al mar, al pie del Paseo del Centenario.

Al realizar un recorrido por el lugar, un espacio que es muy concurrido por familias para recrearse y divertirse cada semana, se observó que gran parte de la infraestructura metálica, tanto en juegos infantiles, como en techumbre y postes de luminarias, luce oxidada y con detalles de pintura, también en el área verde el césped luce seco y muy maltratado.

También te puede interesar: Docentes y madres de familia piden techumbre para el Kínder Josefita Ibarra

Incluso en enero de este año se suscitó un accidente donde una lámpara en mal estado cayó sobre la cabeza de un menor de edad causándole una lesión, por fortuna el incidente no pasó a mayores, pero la madre del peque no dudó en evidenciar el hecho en redes sociales haciendo un llamado a la autoridad para darle mantenimiento al parque y su equipamiento.

Al respecto, el alcalde Edgar González Zatarain señaló que el municipio no puede intervenir en su reparación o rehabilitación debido a que el Gobierno del Estado no ha cedido este espacio a la comuna.

Mientras ese comodato no se concrete, agregó, su gobierno no podrá invertir recursos porque entonces no podrá justificar el gasto ante la Auditoría Superior del Estado.

"El recurso público tiene que ser justificado porque luego te acusa y te dice la propia Auditoría que estás interviniendo en un área que no te corresponde", explicó.

Mencionó que ese trámite ya está en proceso y en cuanto les notifiquen que ya se firmó entonces si podrán invertir.

En enero se registró un accidente debido al mal estado en el que se encontraba una lámpara. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Eventos sociales y bazares

Al estar este parque en "el limbo" detalló que el municipio tampoco tiene facultades para entregar o negar permisos para la realización de eventos sociales y bazares, lo único que se hace es otorgar un permiso de manera verbal.

La falta de esta regularización es lo que ha provocado el mal estado en el que se encuentra el césped, debido a que sobre él se han montado diferentes bazares, eventos o espectáculos, utilizando mobiliario como mesas, sillas y equipos de sonido.

"Notifican a Oficialía Mayor, que tampoco tenemos facultades para otorgar el permiso, de manera verbal, pero se les da indicaciones, pero no somos la autoridad ni para negárselo ni para dárselo por escrito porque está en el limbo".

Para saber

En el 2017 inició la construcción del Parque Ciudades Hermanas y fue inaugurado en el 2018. La inversión superior a los 47 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.

Este espacio fue pensado para realizar diversas actividades, cuenta con juegos infantiles, explanada, áreas verdes, zona de picnic con sillas y mesas, área de estacionamiento y canchas deportivas.