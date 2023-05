Docentes y madres de familia piden techumbre para el Kínder Josefita Ibarra

Docentes y madres de familia del Jardín de Niños Josefita Ibarra Bastidas, ubicado en Villas del Rey, inconformes por promesas sin cumplir que dejó Luis Guillermo Benítez Torres, apercibieron al alcalde Edgar González Zatarain mientras se encontraba presidiendo un evento en una escuela Primaria con la intención de tener una respuesta positiva a sus demandas.

Coral Castro, directora del plantel educativo recordó que en febrero del 2020 se realizó el Lunes Cívico en el Jardín, ahí el exalcalde se comprometió a la construcción de una techumbre en la explanada.

"Ahí fue donde nos prometió que la techumbre estaba, que el presupuesto estaba, fueron y nos midieron, pero se vino la pandemia, todo se detuvo, se fue el alcalde ingresó el nuevo y pues no hemos tenido respuesta, ahora nos dicen que ya no están las medidas, que ya no hay presupuesto", comentó.

Agregó que las actividades de los 122 alumnos que acuden al kínder se ven limitadas, pues no pueden realizar honores a la bandera, tampoco hacer deporte ni festivales, ya que los rayos de sol son muy fuertes.

Ya han sido múltiples los oficios que han mandado a la Secretaría de Educación Pública en Culiacán y al Ayuntamiento y en ninguna les dan respuesta.

Castro añadió que además de la techumbre les hace falta la barda perimetral.

No alcanza el presupuesto

En el último acercamiento que tuvieron con el alcalde, este les dijo que no había presupuesto y que no le correspondía a esta autoridad como tal, sino al Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa (Isife) y que como municipio eran coadyuvantes aportando mitad y mitad.

Asimismo les hizo saber que había muchas peticiones, de mucha escuelas, por delante las cuales presentan deterioro y problemas desde hace varios años debido a que son planteles muy antiguos, siendo muy complicado atenderlas todas al mismo tiempo, por ello tenían que ir priorizando según las necesidades.

González Zatarain reiteró que este año se destinó un presupuesto de 25 millones de pesos para obra pública en escuelas, a diferencia del año pasado que fueron 12 mil pesos.