Está rezagada la infraestructura en México: CMIC

La infraestructura en México ha quedado rezagada ante la velocidad con la que se está creciendo, advirtió Francisco Solares Alemán al asistir a la toma de protesta de Guillermo Trewartha Domínguez como presidente de la CMIC delegación sur.

El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción destacó la importancia de trabajar en conjunto y hacer sinergia entre constructores y los gobiernos para hacer más.

"Hay varios factores, uno de ellos es la inversión, que es insuficiente para la infraestructura. Esta es fundamental no para dar trabajo a los constructores, sino que es fundamental para vivir, yo no concibo que pueda haber bienestar si no tienen agua, hospitales y forma de comunicarse adecuadamente", dijo.

Durante su mensaje, el líder de los constructores en el país advirtió que la brecha de desigualdad está aumentando de nueva cuenta.

"La enorme brecha se está viendo entre el que más tiene y el que no tiene prácticamente nada, ahí es donde tenemos que caminar todos hacia una misma dirección, las cámaras somos órganos de consulta y tenemos la obligación de hacer propuestas a los que les toca ahora tomar las decisiones", expresó.

Rinde protesta

Este viernes por la mañana Guillermo Trewartha Domínguez rindió protesta por tercer año consecutivo como presidente de la CMIC delegación sur, para el periodo 2023-2024.

En su mensaje destacó que los socios de CMIC son empresas privadas y que los constructores están buscando un único rostro, el de empresas serias comprometidas con la sociedad y el desarrollo de la ciudad.

Posteriormente, entregó al titular de Obras Públicas en Sinaloa un listado de 35 obras que, a decir de la CMIC, se requieren en la zona sur.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, señaló que la política social del actual gobierno es de abajo para arriba, donde se atacan las carencias básicas en los municipios.