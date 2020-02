Ignora Ayuntamiento a Cabildo en ‘cambio’ de recursos

Mazatlán, Sin.- En materia de ingresos, el municipio de Mazatlán obtuvo una recaudación histórica como resultado del cobro de impuestos y derechos, así como en rendimiento financiero; sin embargo, en cuanto al Plan Municipal de Desarrollo y el presupuesto de egresos para 2019, no se cumplió como estaba programado, ya que se decidió de manera unilateral modificarlos, transfiriendo recursos a Jumapam y a Cultura, sin tomar en cuenta a Cabildo; aseguró el regidor Rodolfo Cardona Pérez, coordinador de la Comisión de Hacienda.

Local Ayudan a sobrevivientes del cáncer de mama

Esos montos del Plan Municipal de Desarrollo están también en el presupuesto, ese recurso que se tenía total no se cumplió como estaba, ni en el plan ni en el presupuesto, lo modificaron y, ahí sí hay que decirlo, es una decisión de los funcionarios, decidieron tomar dinero de aquí y mandarlo a Jumapam y hacer las obras que tienen que ver con alcantarillado y drenaje.

Cardona Pérez

Aclaró que esto no significa que haya subejercicio o desvío de recursos, sino que se decidió quitar lo que estaba destinado para inversión pública, que incluye FAIS y obra pública directa, para enviarse a paramunicipales como Jumapam para otros fines que no implica la participación directa del Municipio.

La parte polémica y en la cual, en lo personal no nos convence, es el tema de las transferencias, 50 millones de pesos al Instituto de Cultura que no estaban presupuestados y 111 millones a Jumapam que no estaban presupuestados, en esa parte no estamos de acuerdo.

Cardona Pérez

Dijo que, como regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda de Cabildo, ya presentó su inconformidad ante el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga.

Local Busca secretaria debe haber cambios en el STASE

Deberían de haber tomado en cuenta a Cabildo, por lo menos tendríamos que haber estado enterados de la situación, sin embargo, eso no significa que ese recurso no se haya utilizado, sí se utilizó, para eso se establecen convenios específicos para obra entre municipio y la Jumapam, no podemos decir que no se utilizó.

Cardona Pérez

Comentó que el pronunciamiento que hizo al funcionario municipal es que no estaba de acuerdo en que la administración renuncie a hacer la cantidad de obra que el Cabildo le tenía autorizada, las cuales están estipuladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

“Esa es la parte delicada que nosotros, en lo personal, estoy insistiendo en que pongamos y cumplamos lo que estipulamos en el presupuesto.

Finalmente, si sabemos que tenemos un presupuesto aprobado, desde mi perspectiva, tiene que respetarse, hay conceptos en los cuales podemos bajar recursos para que no se gaste tanto, pero para mí el gasto social que se realiza, el gasto en obras públicas, en la prestación de servicios públicos, no debe de disminuir bajo ninguna circunstancia.

Cardona Pérez





Local Ofrecen una nueva opción de productos

OPINIONES ENCONTRADAS

Cardona Pérez informó que el estado financiero de 2019 se platicó con los integrantes de la Comisión de Hacienda de Cabildo, formada por los regidores José Manuel Villa Lobos Jiménez, Santa del Carmen Tirado Díaz, Felipe de Jesús Velarde Sandoval y María Isabel Gamboa González, y aunque se coincide que no hay un subejercicio ni tampoco un desvío de recursos, en el asunto de las transferencias hay opiniones encontradas.

Por parte de los funcionarios, agregó, el argumento es que las obras se realizaron y que se está generando mucha inversión si se suman las acciones federales, estatales y municipales.

“Vienen los próximos años, ellos hablan de la inversión que está llegando y que se ha generado, es que, si le sumas esto y aquello, pues sí, también es obra, pero ya entramos en la discusión de lo que es correcto o no es correcto, o que puedes considerar.

En cuanto a las transferencias, les insistió en que ese tipo de decisiones se deben de revalorar, ya que sí es importante lo que realiza Jumapam, pero también es importante lo que realiza el propio municipio desde su administración directa. “Y es esa la parte donde no concordamos”.

El Cabildo de Mazatlán no fue tomado en cuenta para decidir las transferencias a Jumapam y Cultura. Foto: Jesús Guzmán I El Sol de Mazatlán

OBLIGADOS A CUMPLIR PMD

Rodolfo Cardona lamentó que el Plan Municipal de Desarrollo que incluye una inversión de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, no se esté cumpliendo como se estipuló en términos del propio objetivo que se puso el municipio.

El municipio debería de estar obligado a cumplir en términos del propio objetivo que se puso, el problema es que también a Jumapam se le está ayudando a cumplir sus objetivos y, al final de cuentas, son obras que van para beneficio de la gente, pero aquí el dilema es que desde el punto de vista del gobierno municipal no.

Cardona Pérez

BALANCE FINANCIERO

Por otra parte, indicó que el presupuesto en lo general se tiene que ver desde todos los ámbitos, no se puede analizar una sola cuenta de 200 que integran la contabilidad del municipio, para hacer una valoración total.

En ese sentido, añadió que, en materia de ingresos, el municipio obtuvo una recaudación histórica en lo que tiene que ver con sus ingresos propios, como resultado del trabajo realizado en el cobro de impuestos, derechos y el rendimiento financiero.

En ese ejercicio, el municipio logró ingresos por el orden de los 2 mil 176 millones de pesos, sin los apoyos que regularmente otras administraciones recibían por parte del gobierno estatal.

Lee Aquí:La incapacidad auditiva no detiene a José Rafael

Se tuvieron ingresos, una recaudación muy buena que es derivado del esfuerzo propio del municipio y sus ciudadanos, porque también es parte gracias a los ciudadanos, pero en egresos se tuvieron 2 mil 082 millones y de ahí, de todo lo que egresó hubo una disminución histórica comparativamente con años anteriores en el gasto.

Cardona Pérez

Dijo que de 40 millones de pesos que se gastaban en honorarios a profesionistas, en el 2019 disminuyó a 18 millones; en el gasto de combustible, de 130 millones bajó a 102 millones de pesos.

Hay un montón de conceptos, todo lo que tiene que ver con el gasto operativo disminuyó de manera fuerte, pero en la parte polémica y en la cual, en lo personal no nos convence, es el tema de las transferencias.

Cardona Pérez

A título personal, yo no estoy de acuerdo en ese manejo, sin embargo, tampoco puedo cerrar los ojos y decir está mal al 100% porque al final se hizo obra, pero no estamos de acuerdo en que la administración renuncie hacer la cantidad de obra que nosotros le teníamos autorizado, y que también está estipulado en el PMD, en esa parte no puedo estar de acuerdo

Cardona Pérez

TRANSFERENCIAS

En el 2019 se transfirieron 50 millones de pesos al Instituto de Cultura y 111 millones a Jumapam, que no estaban presupuestados.

CIFRA

2,176 millones de pesos fue el presupuesto de ingresos de Mazatlán durante el ejercicio 2019.

REDUCCIONES

De 40 millones de pesos que se gastaban en honorarios a profesionistas, en el 2019 disminuyó a 18 millones; en el gasto de combustible, de 130 millones bajó a 102 millones de pesos.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Programa de Inversión de Obra Pública 2019

Obra pública directa: 120 obras con 120 mdp

Jumapam: 150 obras, con 195 mdp

FAISM (Ramo 33): 80 obras, con 68 mdp

Predial rústico: 16 obras, con 10 mdp

OBRA PÚBLICA DIRECTA 2019

Pagada por el municipio: 29.4 mdp

Transferencia a Jumapam: 65.4 mdp

Rastro TIF: 35.7 mdp

TOTAL: 130.6 MDP

FUENTE: Tesorería municipal de Mazatlán

OBRA CON RECURSOS FAISM 2019

Pagado por el municipio: 25.2 mdp

Transferencia a Jumapam: 42.8 mdp

TOTAL: 68.1 MDP

Fuente: Tesorería municipal de Mazatlán





Lee más aquí ⬇

Local Realizan Foro de Consulta sobre Ley de Educación

Local Quieren las playas limpias antes de carnaval