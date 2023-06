Hay que ser austeros en gastos de representación, señala González Zatarain

Mazatlán, Sin.- "Hay que ser austeros en eso, ya no se puede tener ese gasto, se le tiene que bajar y nosotros lo hemos hecho", aseguró el alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, al ser cuestionado sobre la necesidad de contar con un reglamento que regule el gasto en viáticos y representación en el Ayuntamiento.

Sí hay tarifas, pero no se respetaban

El munícipe agregó que si hay límites o una tarifa para gastar cuando se sale a una diligencia a otra ciudad o viaje de trabajo.

"Eso está también en el Gobierno del Estado, hay un tabulador, yo soy más estricto todavía, que ni siquiera lleguen al tope de eso", agregó.

González Zatarain apuntó que anteriormente estas tarifas no se respetaban y para ejemplo su antecesor, el ex alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien solía acudir a restaurantes de lujo y con grandes comitivas a sus viajes, todo a cargo del erario.

"De pronto puedes invitar a una representación de gente que viene, por ejemplo nosotros invitamos a gente que vino de Alemania, es un tema donde los invita el Ayuntamiento, pero de irme a comer yo en lo particular, no. Cuando es así como una especie de representación que tienes que atender todavía, porque hay un fondo, pero no hacerlo de manera cotidiana", añadió.

El primer edil apuntó que desde que inició su administración no ha gastado ni 10 mil pesos por concepto de viáticos y que incluso en los viajes que ha realizado lo ha hecho solo, sin llevar una comitiva.

"Se acabaron las comitivas esas suntuosas, todo ese tema de llevar un montón de vehículos y eso", dijo

Para saber

Este lunes El Sol de Mazatlán en su edición impresa publicó una nota sobre el gasto que ha erogado González Zatarain en viajes de representación a poco más de seis meses se haber asumido la presidencia municipal.

A través de solicitudes de acceso a la información se reveló que el alcalde, de los cuatro viajes que ha realizado, todos a la ciudad de México, solo uno ha sido pagado con recurso público por un monto de siete mil 211 pesos.

Los días 20, 21 y 22 de abril, estuvo en la capital del país por la invitación recibida por parte de grupo IUSA a la capital del país para analizar las oportunidades que en materia de movilidad se pudieran promover en Mazatlán, en especial el sistema de transporte aéreo por teleférico.