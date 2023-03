“No seré otro alcalde paseador tras el Tianguis Turístico”: González Zatarain

Fue un viaje de última hora, dijo el alcalde Edgar González Zatarain, tras asistir a la inauguración del Tianguis Turístico en la Ciudad de México y asegurar que no será otro "alcalde paseador".

"Ya había dicho que no iba a ir a menos que el gobernador vaya, así lo dije y de última hora me avisan que el gobernador va, entonces tuvimos que ahí sí fue medio rápido y difícil porque tuve que salir, viajar y no había vuelo", dijo.

El munícipe detalló que acudió a la inauguración del stand de Sinaloa y Mazatlán que en esta edición van juntos y quienes llevarán la agenda de negocios serán la Secretaría de Turismo del estado y la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, misma comitiva que se quedó en representación en la capital del país.

Proyectos

González Zatarain mencionó que el nuevo Acuario Mario de Cortés fue un proyecto muy comentado, además de otro que se quiere impulsar en los denominados Pueblos Mágicos y que contemplan también a Mazatlán.

"Se está impulsando mucho a Sinaloa por dos razones, una por el crecimiento que trae el turismo en esta zona de Sinaloa, Mazatlán, lo explicó también el propio gobernador, se está pretendiendo ahorita con unos permisos solicitara a la SCT y Ferromex el uso de las vías para poderte mover por todos los pueblos mágicos de Sinaloa, de un extremo a otro y conectarte con el Chepe", mencionó.

Costo

Aunque no detalló el número de personas que viajaron en la comitiva, el edil aseguró que todo el proyecto completo no sobrepasa ni los 200 mil pesos, además de que la participación de la banda El Recodo no está generando ningún gasto para la comuna, pues, sus gastos correrán por cuenta propia.

"Lo que es el proyecto completo del Tianguis Turístico no llega ni a 200 mil pesos, lo que es incluyendo vuelos, con llevar a la gente de Cultura, Desarrollo Económico, en menos de 200 mil", aseguró.