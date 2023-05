Demandas perdidas ahogan finanzas del Ayuntamiento de Mazatlán

El Ayuntamiento de Mazatlán enfrenta 2 mil 466 expedientes activos en contra, una sumatoria de 544 millones 296 mil 922 pesos en demandas a pagar este 2023, ejercicio fiscal en el que cuenta con un presupuesto de apenas 200 millones de pesos para saldarlas.

De estos, mil 558 millones son en el ámbito administrativo, 510 en el ámbito laboral, 343 por amparos, 40 en el tema agrario, 10 en materia civil y 5 por acciones colectivas.

Una "Película de terror"

En lo administrativo, el grosor más fuerte tiene que ver con demandas de nulidad, devolución de créditos fiscales, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles (ISAI), predial, por multas de tránsito, entre otras.

Las cifras son aparentemente pequeñas, pero si se suman sería una millonada, y apenas unas 26 corresponden a indemnizaciones por ocupación de inmueble, aunque son las de cuantía mayúscula.

La indemnización en procedimientos expropiatorios consiste en la obligación de pagar una compensación cuando la propiedad es adquirida forzosamente por el estado.

Por ejemplo, en el caso de la avenida Óscar Pérez Escobosa, se empezó a construir en el año 2004, pero fue hasta el 2018 que se interpusieron dos demandas, por 9 y 97 millones, respectivamente.

Un caso similar es el de la avenida Múnich, a la altura de la colonia Cristo Rey, que se construyó en el 2014 y en el 2021 se inició la demanda; la cantidad reclamada fue de 8 millones de pesos. También están los casos de las colonias Pino Suárez, Francisco I. Madero y Quinta Chapalita, fundadas hace 30 y 40 años; pero fue hasta el 2021 cuando el propietario interpuso la demanda reclamando 148 millones de pesos en total.

En lo laboral, con sentencia y amparo son 34 expedientes por un monto de 21 millones 296 mil 922.16 pesos y se arrastran casos desde el 2003.

"El 2017 es muy característico y de ahí se desprende una investigación a fondo que tiene que ver con ese año precisamente, marzo del 2017 en adelante, hubo cambio ahí de alcalde y ahí están los números ", señaló el alcalde Édgar González Zataráin el pasado 20 de mayo cuando salió a declarar por primera vez sobre la situación.

Aunque en esa ocasión se convocó a una rueda de prensa en la que se darían a conocer las demandas que afectan al municipio, el estatus que guardan y el monto al que ascienden, la información que se proporcionó fue parcial o a medias, tanto en número como en nombres.

Son 34 expedientes por un monto de 21 millones 296 mil 922.16 pesos y se arrastran casos desde el 2003. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El propio alcalde denominó esta coyuntura como "una película de terror" al ser incalculable lo que los demandantes reclaman al municipio y que no va en perjuicio de la figura del Ayuntamiento como tal o de un funcionario público en particular, sino de los recursos que aportan los mazatlecos a través del pago de sus impuestos.

"Luego vamos a presentar la línea del tiempo, cómo fue la respuesta, cómo fue el seguimiento, cómo la contestaron, qué hubo, se presentaron o no se presentaron a las audiencias, toda esa línea del tiempo va a ser importante", agregó.

Reservándose los nombres de los demandantes y sin querer mencionar siquiera el nombre de los alcaldes en turno cuando se originaron las demandas, pero sí aludiendo a las administraciones de Fernando Pucheta y Joel Bucieguez, el munícipe resaltó que la tendencia marca que los actos jurídicos contra el Ayuntamiento repuntaron entre el 2017 y 2018, cuando hubo cambios de administración.

"Yo no les voy a mencionar nombres de nadie, están los expedientes si los quieren revisar. Está muy diverso y ustedes van a sacar las conclusiones. Lo que sí les digo de dónde parte este tema, de corrupción", se excusó.

A sacrificar la obra pública

Este año el municipio destinó una partida en el presupuesto anual de 200 millones de pesos para laudos y demandas perdidas, de los que ya se hicieron uso unos 50 millones de pesos, es decir, harían falta 394 millones 296 mil 922 pesos para poder pagar las cuantías, esto sin considerar que los 544 millones podrían aumentar, pues más de dos mil expedientes no tienen una sentencia aún, estimando que el gran total por los 2 mil 446 expedientes podría ascender a más de 2 mil 500 millones de pesos.

"Es incalculable porque hay más de dos mil expedientes que no tienen sentencia y que no sabemos cuál va a ser la cuantía y que muchas de ellas ya se terminó la fase de instrucción de prueba, que ya no puedes hacer nada", señaló.

González Zataráin aseguró que en su administración no se quedarán sentados a llorar, por lo que el Cabildo tendrá que valorar, hacer una modificación presupuestal para ver qué se va a sacrificar, a qué le van a quitar, la primera opción es recortar gasto de la obra pública y social.

El alcalde informó que se estima recortar gasto de la obra pública y social. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La otra opción es adelgazar la nómina y eficientar áreas, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca y en el departamento de Junta Patriótica.

"Vamos a entrar en una ruta de reducción en algunas áreas, reducirlo mucho tampoco, cualquier cosa, pero no va a pasar de más de 5 millones de pesos".

De antemano se adelantó que no se pediría ayuda al Gobierno del Estado, al menos no económica, pero sí que brinde soporte al municipio con obra social y pública.

Fincar responsabilidades

El munícipe lo afirmó y confirmó, sí se va a proceder legalmente en contra de quienes han originado estas demandas o hayan sido omisos al no contestarlas y pagarlas.

Según el actual equipo jurídico, muchos de los montos de estas demandas fueron creciendo "como bola de nieve", ya que nunca se contestaron en tiempo y forma, incluso en muchas de ellas el recurso por actualizaciones es más grande que el monto de la propia sentencia de origen.

En la mira de la Sindicatura de Procuración ya están algunos ex funcionarios del departamento de Asuntos Jurídicos, a quienes se les inició un procedimiento, incluso se están haciendo peritajes, pues algunas demandas en su momento se pudieron haber pagado por una cuantía de 300 mil pesos y no se hizo y hoy se tiene que pagar en millones.

Y es que la ocupación ilegítima de inmuebles es considerada como un delito que no prescribe; la sospecha es que se "dejó crecer", es decir, esperaron que incrementara la plusvalía de la zona para cobrar la indemnización no con el valor de cuándo se cometió el daño, sino con el valor actual.

En la mira de la Sindicatura de Procuración ya están algunos ex funcionarios del departamento de Asuntos Jurídicos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Lo dirá la investigación, yo no quiero ponerlo en contexto (nombrar a los ex alcaldes) porque muchas de esas cosas el responsable es el que termina haciendo efectivo el trámite, firmando, habrá que esperar, lo que sí digo es que esto no debe de quedar impune y vamos a buscar que esto ya nos siga ocurriendo, que se siente un precedente, porque si no va a ser un cuento de nunca acabar", explicó el alcalde.





¿Para qué alcanza millones?

Para dimensionar lo que esta cifra representa se hace un comparativo con lo que se invierte en servicios y obra pública, por ejemplo, para un programa anual de obra pública completo, el de este año es de 181 obras por un monto de 314 millones 282 mil 398.73 pesos.

Ese recurso alcanza para renovar cuatro veces el parque vehicular de camiones recolectores de basura. De acuerdo a la última adquisición, cada unidad tuvo un costo de 2 millones 887 mil pesos y lo ideal sería tener 46 camiones en servicio.

También ese dinero permitiría renovar tres veces todas las luminarias del municipio, donde actualmente se tienen 40 mil; el Ayuntamiento proyecta comprar 20 mil luminarias con una inversión de 80 millones de pesos.

Igualmente, el recurso alcanzaría para realizar cinco veces el proyecto de mitigación de inundaciones en el fraccionamiento El Toreo. Lo último que se dijo es que esta obra tenía un costo de 100 millones de pesos.

Datos

2,466 expedientes en contra del Ayuntamiento de Mazatlán están activos actualmente derivados de demandas perdidas.

544 millones 296 mil 922 pesos es la cantidad total a pagar por demandas perdidas este 2023, ejercicio fiscal en el que se cuenta con un presupuesto de apenas 200 millones de pesos para saldarlas.

Investigan

En la mira de la Sindicatura de Procuración ya están algunos ex funcionarios del departamento de Asuntos Jurídicos, a quienes se les inició un procedimiento, incluso se están haciendo peritajes, pues algunas demandas en su momento se pudieron haber pagado por 300 mil pesos y no se hizo.