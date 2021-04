Hacer un cementerio de mascotas no es descabellado: Servicios Públicos

Mazatlán, Sin.- Una de las propuestas del candidato a la presidencia de Mazatlán por la alianza Morena-PAS, “El Químico" Benítez Torres, ha sido la construcción de cementerio para mascotas, idea que no es descabellada, consideró el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague.

"Las mascotas últimamente han tomado más relevancia, inclusive hay una ley que los protege y hay sentimientos que salen a la luz cuando tenemos estos animalitos y que son parte de nuestra familia", consideró.

No obstante, Benítez Torres dijo que el servicio sería gratuito para la ciudadanía, mientras que González Olague opta por la posibilidad de que se lleve a cabo bajo el costo del dueño de la mascota y hacer un tipo de reglamento, tal como sucede con los cementerios para personas.

"No está mal en cierta forma que se hiciera algo así, sin embargo pienso yo que entonces tendría que ser con costo para el dueño de la mascota", dijo.

Lo que hace ruido de esta propuesta y que para algunos es incongruente, es que se quiere hacer un cementerio para animales cuando aún no se ha podido solucionar el tema de la adquisición de un terreno para otro panteón para humanos en Mazatlán.

Ante esto, el funcionario resaltó que para enfrentar la escasez de espacios en los camposantos, la solución inmediata es ofrecer un espacio en el Panteón de Villa Unión.

"Sí hay solución, pero no como uno quisiera. Sí tenemos espacio retirado pero tenemos, en Villa Unión y en un ejidal, que es Alborada, y unos muy escasos en el Panteón cuatro", resaltó.

Luis Antonio González señaló que ha pugnando por adquirir un nuevo terreno y presentar propuestas, pero la decisión ya no depende de él.

“He pugnando por tener, no me he quedado omiso. He hecho lo suficiente para que se adquiera un nuevo terreno, inclusive tengo en trámites de la solicitud, espero que se autorice, pero ya no depende de mí", añadió.

















