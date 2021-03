Morenistas llaman a emitir el voto cruzado

Mazatlán,Sin.- Militantes del partido Morena e integrantes del Frente Amplio Democrático de Mazatlán llamaron a la militancia y a simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional a emitir voto cruzado en la próxima jornada electoral, en rechazo a las designaciones de los candidatos a las alcaldías de Mazatlán, Culiacán y Ahome, quienes, acusaron, obedecen a intereses personales, contrarios a la Cuarta Transformación.

Mario Astorga, Ángel Moroyoqui Buitimea, Arturo Mosso y Jesús Cacique Amaral, integrantes del Frente Amplio Democrático y militantes y simpatizantes de Morena, señalaron que está en proceso la integración de un frente amplio estatal para aglutinar a los mejores líderes y luchadores sociales y crear las condiciones favorables para que lleguen a puestos de elección popular, para que prevalezca los principios de la 4T y no dejarles las manos sueltas a quienes se están apoderando del partido Morena y de las candidaturas.

“El objetivo de esta convocatoria es dar a conocer el rechazo total a las candidaturas a la alcaldía de Mazatlán, Culiacán y Ahome, designaciones de personas que han hecho una mala actuación en la administración, que tienen señalamiento de corrupción, nepotismo, violencia política en razón de género, dudas en cuanto a su manejo presupuestal, los dineros del pueblo se están manejando de una manera inadecuada”, expresó Mario Astorga.

Por su parte, Cacique Amaral dijo que hay un rechazo total de los candidatos designados para las alcaldías, no así para las diputaciones federales y aun por la candidatura a la gubernatura, que podrían apoyarse sin las alianzas y con compromisos, acordes con las políticas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los principios rectores de la 4T.

Indicó que el rechazo total a los candidatos va a representar en votos en contra, ya que muchos de los militantes de Morena no están de acuerdo en apoyarlos.

De ahí que el Frente Amplio Democrático, agregó, hará en su momento un llamado a los militantes y simpatizantes de Morena, al voto cruzado en las próximas elecciones.

“Nosotros estaríamos llamando al voto cruzado, evitar votar por el Químico, por Vargas Landeros, por Estrada Ferreiro, de quedar como candidatos definitivos si no hay cambios, y canalizar nuestro voto, que sea digno el voto, hay compañeros que son más de la 4T, de lo que aparece, por eso los hicieron a un lado”, apuntó.

Arturo Mosso señaló que la dirigencia de Morena está obligada a dar la cara y explicar la situación que se vive en el partido por la designación de candidatos que contradicen los principios rectores del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar, así como las alianzas espurias con el PAS, señalado como represor de estudiantes y maestros de la UAS, desde su fundación.

Ángel Moroyoqui señaló que el objetivo de un frente amplio estatal es promover los orígenes del Movimiento de Regeneración Nacional, a través de la organización y el encuentro con la base social.

“No vamos a incluirnos a un movimiento que solo está buscando intereses personales, intereses que ya están claros, han estado en el PAN y en PRI, hay intereses diferentes a lo que nos mandata la 4T, a eso vamos, nosotros sí vamos a trabajar en ese proyecto, no vamos a servirnos de este proyecto como lo están haciendo muchos”, concluyó.

CONVOCATORIA

Con la creación de un frente amplio estatal, apoyado por militantes inconformes de Morena se pretende rechazar las candidaturas a las alcaldías de Mazatlán, Culiacán y Ahome.













