Se registra el “Químico” como candidato a la presidencia de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Este domingo al mediodía, Luis Guillermo Benítez Torres llegó a las instalaciones del Partido Sinaloense para registrarse como candidato a la alcaldía de Mazatlán, en la alianza pactada por Morena y el PAS.

El actual alcalde con licencia entregó su documentación para acreditarse como contendiente a la presidencia, la cual buscará de nuevo luego de haberla obtenido en el 2018.

Primero fuimos aspirantes a la gubernatura, esa etapa ya le dimos la vuelta a la hoja, ahora estamos apoyando a nuestro candidato Rubén Rocha Moya, haciendo un gran equipo para trabajar

Benítez Torres

“Llegamos a presentar papeles. Hasta que estemos registrados no podremos festejar, tengo muchos años en política y debemos esperar a quedar registrado, entonces sí ya podemos festejar que dimos el primer paso”.

Lo acompañaron Claudia Magdalena Cárdenas, quien buscará ser Síndica Procuradora y Claudia Peña Chico, candidata a regidora del equipo del “Químico”.

“Vengo muy motivado, contento de esta gran alianza que tenemos, tenemos muchas similitudes el maestro Cuén y un servidor, somos analistas, perfeccionistas, trabajadores a más no poder, pero sobre todo tenemos un gran amor por la gente a la que representamos, yo amo Mazatlán, estamos trabajado para seguir transformando Mazatlán, sí se puede hacer, vamos poco a poco. Mazatlán se lo merece y vamos a trabajar con mucha fuerza”, recalcó.

Foto: Cortesía | Químico Benítez Torres

“En mi primera etapa (como presidente) tuve que aprender, nadie nace enseñado, a veces sales de la escuela y no te queda claro muchas cosas, requerí varios meses para agarrar al toro por los cuernos, en ese lapso hubo muchos goles y ‘autogoles’, que me fueron enseñando ante la visión de lo que tenemos que es lo que queremos hacer hoy, de tal manera que yo confío en una gran transformación”.

Benítez Torres aseguró también que no es el momento de hablar de sus adversarios políticos, ya que eso será hasta que inician las campañas

“No quisiera opinar de los adversarios políticos ni de los internos, todos los candidatos tienen sus virtudes y sus defectos, al igual que nosotros, no es el momento ahora, ya habrá tiempo, cuando inicien las campañas, de vernos las caras”, aseguró.

Resaltó también el llamado a la unidad en esta alianza PAS-Morena para quienes se quedaron en la contienda interna.

“Las puertas de mi equipo están abiertas para todos, quien no quiera no se va a acercar, pero dejo las puertas abiertas. Tenemos muchos proyectos de campaña con las plataformas del PAS, de Morena, del Químico, trabajando en este sentido, por supuesto con los ideales de la 4T, no hay mas ‘lopezobradorismo’ que yo, he aportado 15 años de mi vida a este proyecto”.

Resaltó que se va a trabajar en todas las áreas con un proyecto del que no puede hablar mucho, hasta que inicien las campañas.













