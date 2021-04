Propone "Químico" un albergue y un cementerio para mascotas

Mazatlán, Sin.- Para solucionar el problema de mascotas en condición de abandono en la vía pública y además tener un destino final para éstas, es necesaria la creación de un albergue y un cementerio para animales domésticos, manifestó Luis Guillermo Benítez Torres

El candidato común de Morena-Pas a la presidencia municipal de Mazatlán, comentó que con el albergue se podrá atender a perros o gatos que se encuentran en la vía pública y que pueden ser un riesgo para la ciudadanía.

Foto: Cortesía │Morena

Puedes leer: Crece abandono de animales un 20% al año

“Todos los animales que andan sufriendo lo vamos a recuperar; los vamos a curar, les vamos a quitar las garrapatas. Va haber un garrapaticida y un baño para humanos también porque ya ven que ocasionan una enfermedad. Vamos a cuidar a los animalitos y buscar que los adopten", dijo.

El candidato agregó que ya se está buscando el terreno que serviría para el cementerio que no tendría ningún costo para la ciudadanía.

"Algo que ya viví con mis hijos y que me dolió hasta el alma, cuando mis hijos eran chicos tenían un perro, le picó algún bicho se muere y mis hijos dicen hay que enterrar al perrito, entonces no hallaba qué hacer con el animalito. Ahí me nació el hacer un cementerio de mascotas y que nada tenga costo para la ciudadanía”, expresó.













Lee más aquí ⬇





Local Multan a 50 ciudadanos por maltrato animal