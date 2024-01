Guerreros Unidos no dejará hacer campañas a alcaldes por no cumplir las homologaciones salarial

Culiacán, Sin. -Guerreros Unidos no permitirá que los alcaldes realicen campañas debido al incumplimiento en la homologación salarial.

Hoy, los manifestantes, liderados por Yesenia Rojo, se reunieron con diputados, expresando su inconformidad por la falta de inclusión de sus demandas en el presupuesto para 2024.

Los quejosos sostuvieron una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Administración, así como con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Feliciano Castro Meléndrez.

Durante la reunión, los representantes de Guerreros Unidos expusieron sus problemas, y el presidente de Jucopo mencionó que el Congreso no tiene la capacidad de obligar a los Ayuntamientos a cumplir con la homologación salarial.

A pesar de ello, instó al movimiento a continuar la lucha y presentar denuncias contra los alcaldes por el incumplimiento de la igualación salarial, buscando así iniciar juicios políticos por esta falta.

"Son mentirosos, no les importa nada, con su politiquería y con todo lo que saben de sus cuestiones técnicas, como diputados nos quieren entregar diciendo que no tienen atribuciones. Si los alcaldes quieren reelegirse, tendrán que resolver esto, porque no les permitiremos hacer campaña", sentenció Rojo.

Rojo también mencionó que próximamente se reunirán con el presidente municipal de Ahome a petición de él.