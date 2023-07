Exigen jubilados del ISSSTE mejores áreas médicas y pensiones

Mazatlán, Sin.- Varios pensionados y jubilados de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados, Profesor Elpidio Domínguez Castro AC se manifestaron a las afueras del ISSSTE Mazatlán durante el transcurso de la mañana, exigiendo una mejora notable en el servicio de salud, así como la mejora en las pensiones.

Prisciliano Díaz, quien es el presidente de la asociación antes mencionada en el sur de Sinaloa, asegura que no han obtenido respuesta alguna a pesar de que se plantaron afuera de la clínica para expresar su situación.

"No hay medicamentos, los insumos son sumamente importantes, esta situación provoca que el derechohabiente se desanime, se preocupe, se desespere, en especial cuando son adultos mayores los que sufren de esa manera. Nos plantamos aquí, exigiendo una mejoría general, tanto en el servicio médico como en las pensiones", dijo Díaz.

Los pensionados añaden que la falta de medicamentos es el reflejo más claro de la falta de presupuesto, pues ellos están batallando con el tema de tener una mejora en su pensión.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Esto es el reflejo más claro de esta situación, no hay presupuesto, no hay insumos, no nos pueden mejorar nuestra pensión. Es necesario que se hagan los ajustes para todos. Esta situación nos tiene inquietos, hasta firmas nos pusimos a juntar. El hospital está en decadencia y con muchísimos problemas", agregó Prisciliano Díaz.

Al lugar acudieron pensionados y jubilados de diferentes municipios como Rosario y Escuinapa, además de Mazatlán, quienes están batallando por el tema de las pensiones y la falta de medicamentos.