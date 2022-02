Despenalizar el aborto no es un favor en Sinaloa: Priscila Salas

Culiacán. Sin-. Priscila Salas Espinoza, del Colectivo No Se Metan Con Nuestras Hijas, aseguró que al despenalizar el aborto no es un favor que le van a hacer a las mujeres porque solamente van a garantizar la plenitud de acceso a nuestros derechos humanos y van a resguardar, cumplir y hacer cumplir el estado de derecho en la legislatura y los mandatos de la Suprema Corte.

“Despenalizar el aborto en Sinaloa no es un favor que nos van a hacer en cualquier término del embarazo, no estamos discutiendo si las mujeres tenemos o no derecho a abortar, tampoco que el aborto deba ser despenalizado”, dijo.

“Tenemos que poner la discusión en cuándo el Congreso del Estado va a acatar las regulaciones y los criterios obligatorios para esta Legislatura y cuándo se va a despenalizar el aborto por voluntad en Sinaloa”, manifestó. Local Cuando la niña muera, viene y se la sacamos: el terrible aborto de Denisse

La vocera del Colectivo No Se Metan Con Nuestras Hijas lamentó que en Sinaloa existan muchas causales despenalizadas. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dice que el hecho, la conducta, el aborto debe dejar de ser considerado un delito y en ningún caso se le debe de poner fecha de terminado o semanas de plazo cuando el embarazo o el aborto esté ligado a una conducta ilícita.

Recordó que en Sinaloa el aborto por malformaciones en el feto es ilegal y sólo está penalizado cuando es por voluntad o con consentimiento.

“La interrupción voluntaria del embarazo es legal y constitucional por la NOM046 y no tiene termino o plazo de semanas para realizarse”, dijo.

Por ello, insistió que no se tiene mucho que discutir, porque además está la declaratoria de inconstitucionalidad de penalizar el aborto por voluntad o con consentimiento de la mujer acaba de ser publicada el 19 de enero de este año y es obligatoria para todas las personas que son operadoras jurídicas en México, en Sinaloa, en Culiacán.

Por ello, dijo que los diputados lo único que tienen que hacer es cumplir la ley y ya.