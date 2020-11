Vecinos de El Toreo llevan 35 años “bajo el agua”

Mazatlán, Sin.- Vecinos del Fraccionamiento El Toreo llevan ya 35 años “bajo el agua” cada temporada de lluvias, ya que la zona es una de las más inundables de toda la ciudad.

Amalia Venegas, vecina del asentamiento, señala que desde el año pasado el gobernador Quirino Ordaz Coppel les hizo la promesa de construir un cárcamo para el desagüe y hasta la fecha no ha sucedido.

"Estamos viendo que están haciendo obras de millones de pesos y nuestra petición es que tenemos más de 30 años inundándonos en El Toreo y cada obra que se construye nosotros nos quedamos más abajo del nivel, porque las obras que se hacen tienden a subirlas", señaló.

Agregó que en la última lluvia en la ciudad, les fue muy mal, ya que el agua subió hasta un metro dentro de las casas.

"En la última lluvia nos fue muy mal porque se nos subió más de un metro el agua, hemos perdido vehículos, las casas se deterioran, a veces, no me has de creer, salen veneros (huecos en el suelo) de la misma agua, yo duré dos semanas con el problema de que brotaba el agua del piso de mi casa".

EXISTE EL PROYECTO, PERO…

El secretario de Obras Públicas del estado, Osbaldo López Ángulo, indicó que es necesaria la coordinación y participación del gobierno del estado con el municipio para resolver el problema.

Destacó que las inundaciones en El Toreo es un tema prioritario en la agenda, incluso que ya hay un proyecto elaborado, sólo faltarían los recursos para ejecutarlo.

"Yo creo que eso se tiene que coordinar definitivamente con el municipio, con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ojalá encontremos una mezcla de recursos o una solución. Ahorita no traemos algo que digamos 'ya vamos a arrancar', pero es un tema que traemos como prioritario", indicó.

Por su parte, Juan de Dios Garay Velázquez, director de Obras Públicas municipales, detalló que el problema en El Toreo se debe a varios factores, uno de ellos es la elevación topográfica del asentamiento, el cual fue construido en un emplazamiento más bajo y cuando el agua se encharca tiende a inundarse.

Precisó que se está revisando la situación de los vecinos y que hay un proyecto con dos propuestas; una, construir un canal y la otra, construir un dren pluvial.

"Estuvimos revisando el asunto, se tiene que hacer una serie de estudios técnicos, apoyados por un profesional de esa disciplina, de hidrología y concluimos en dos propuestas. Una de ellas es un canal, que debe ir por donde va el canal natural que atraviesa El Cid hacia la dársena de ese fraccionamiento, como lo hace el escurrimiento, y otra es un dren pluvial que transitaría por la avenida Canseco, para descargar las aguas en el arroyo del Seminario, esas dos soluciones técnicamente están aceptables", explicó.

Lo que detiene el proyecto es la parte económica, pues cuesta de 35 a 50 millones de pesos.





