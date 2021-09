Gestionará Ayuntamiento apoyos para ladrilleros afectados por “Nora”

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán ayudará a los ladrilleros de El Pozole a integrar un expediente completo de la situación que viven luego de que las inundaciones que provocó la tormenta tropical "Nora" destruyeron sus hornos y áreas de trabajo.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiú Guerra Martínez, explicó que el problema de los ladrilleros es más complejo, por lo que requieren apoyos económicos para echar a andar los hornos.

Sin embargo, especificó que tanto el gobierno municipal como estatal no cuentan con fondos para la reactivación económica, por lo que eso le podría corresponder a la Secretaría de Economía federal.

"Ellos entregaron una petición al presidente de la República, la cual yo me comprometí a través de Bienestar a darle seguimiento. Los días viernes y sábado de la semana pasada el área de la zona rural fue a hacer un levantamiento de las afectaciones para hacer un buen expediente y mandarlo a la Presidencia de la República para darle seguimiento a eso", explicó el funcionario municipal.

Guerra Martínez consideró urgente darles un apoyo porque la zona de El Pozole, Villa Unión, es un grupo de población importante, por lo que se busca apoyarlos para integrar ese expediente y mandarlo lo antes posible a la Presidencia de México.

"Ellos hablan que son alrededor de 50 hornos, cada horno me imagino que tiene un grupo de trabajadores y un dueño, han de ser cuatro o cinco, la verdad desconozco cuál es la plantilla laboral, pero vamos a tratar de integrar un buen expediente y mandarlo al gobierno federal inmediatamente. La otra vez hablamos y no tenían registro de alguna petición de ellos, yo me comprometí a qué me trajeran la información y yo con gusto les ayudamos a integrar un expediente y se manda a la oficina de la Presidencia de la República", manifestó el director de Desarrollo Social.

