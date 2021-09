Están intransitables caminos de la zona rural de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Que no se olviden de la zona rural, piden habitantes del poblado de El Pozole, de la sindicatura de Villa Unión.

Desde los remanentes de "Nora" y con las recientes precipitaciones, las calles y caminos que son de terracería, han quedado intransitables; encharcados y con lodazal.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Don José tiene alrededor de 30 años viviendo en la comunidad y menciona que a pesar de ser muy pequeña poco ha mejorado su infraestructura.

"Que arreglen las calles, llueve y es un atascadero, ahora que ha llovido mucho peor se han puesto", mencionó.

Doña Guadalupe comenta que no han mando siquiera una máquina para dar una "raspadita" y que las calles estén más transitables, sin tantos baches y piedras.

"Las calles están bien feas, ahora con el huracán nos fue más o menos, pero con las recientes lluvias los charcos no se han podido sacar", comentó.

Los que resultaron damnificados expresaron que el gobierno municipal no les ha dado más que una despensa que les duró dos días, cuando pasaron 15 días son poder trabajar, algunos incluso no se han podido reacomodar aún y no a todos les llegó ese apoyo alimenticio.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

También puedes leer: Entregan apoyos “a medias” en el sur de Sinaloa

"No dio nada ese amigo (Benítez Torres) nada más dijo que si y las despensas las dieron a tales y cuáles, pero si querían foto para alzarse el cuello para decir que por ellos estamos comiendo, pero con una despensa no vas a comer roda la semana", expresó el trabajador de una ladrillera.









Lee más aquí:

Local A tres semanas de “Nora”, caminos rurales están entre el lodazal

Local En Mazatlán, comienza entrega de apoyos federales a damnificados por 'Nora'