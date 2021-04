Rebosan contenedores de basura en el malecón

Mazatlán, Sin.- El director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, comentó que en esta semana de Pascua la recolección de basura bajo en cantidades, ésto debido a que muchos de los visitantes ya retornaron a su lugar de origen.

Durante la semana Mayor se llegaban a recolectar hasta 800 toneladas diarias en toda la ciudad, de las cuales entre el ocho y 10% pertenecían a la franja turística.

Foto: Carla Gonzáles | El Sol de Mazatlán

"Está semana andamos entre las 600 y 700 toneladas, lo que es la franja turística también ha bajado un poco porque ya a emigrado el turismo, pero andamos alredero de las 50 toneladas", comentó.

Agregó que no se ha bajado la guardia y se siguen esforzando por mantener las áreas limpias, no obstante, enfatizó que las personas siguen dejando mucha basura sobre el malecón o playa y mientras la ciudadanía no ponga de su parte, será un problema difícil de erradicar.

Foto: Carla Gonzáles | El Sol de Mazatlán

"Es una costumbre que es muy difícil de erradicar, pero también hacemos conciencia a través de Ecología, que no deberíamos de hacerla si fueramos un pueblo más ordendo y concientes de la problemática que ocasionamos al dejar basura en las playas", agregó.

Al realizar un recorrido por el malecón se observaron varios contenedores de basura rebosando de desechos; había botellas de plástico, latas de aluminio, cartón, desechables, envolturas y restos de comida, principalmente.

Los puntos donde había mayor concentración de basura son también los puntos donde más concentración de bañistas había. A pesar de que a escasos metros había más contenedores vacíos, la gente optaba por depositar sus reisduos donde los contenedores estaban a su límite.

También sobre la banqueta y en la zona de arena se apreció colillas de cigarros, envolturas de frituras y envaces de cerveza.

















