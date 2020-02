Fumigadas, el 50% de las colonias de Mazatlán

Mazatlán, Sin. Al 50% va la cobertura que el departamento de Servicios Médicos Municipales, a través de la Secretaría de Salud, ha realizado en fumigación contra el dengue; informó el director de la dependencia, Alfonso Sandoval Sánchez.

Aproximadamente están fumigadas un 50% de las colonias, porque son más de 300 colonias en la ciudad, y no únicamente eso, andamos en las comisarías y sindicaturas, aunado a esto, hacemos una campaña masiva de descacharrización, andamos permanentemente todos los fines de semana apoyados por Obras Públicas con sus camiones en las colonias.Alfonso Sandoval

Ante la gran demanda de este servicio y por petición de la Secretaría de Salud, hace un llamado para que por escrito se haga la solicitud de fumigación.

Ahorita nos está pidiendo por escrito la Secretaría de Salud la solicitud de fumigación, y nosotros tramitamos específicamente con Vectores y ellos van al otro día a fumigar. Yo creo que sería ideal y hago este llamado a la ciudadanía y a las colonias a que se unan y lo soliciten todo por escrito, para darle seguimiento, tengan por seguro que nos llega a nosotros y nosotros le avisamos a Vectores y al día siguiente andarán ahí fumigando.Alfonso Sandoval Sánchez.





Precisó que en los hogares es donde más se genera el mosquito causante del dengue, y que en lo que va del 2020 no se ha presentado ningún caso con este padecimiento.

En los hogares es donde pueden depositar los huevecillos y estar permanentemente, porque los ponen entre el agua y una pared. El dengue ha pasado a tercer término, estamos muy controlados. En el 2019 hubo 18 casos, ninguno de gravedad y no porque no exista el mosquito, sino porque no le hemos dado la oportunidad de que se deposite en las casas, y en el 2020 no hemos tenido ninguno.Alfonso Sandoval Sánchez.





DATOS

300 colonias hay en Mazatlán

150 colonias ya fueron fumigadas.

















