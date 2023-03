Fuga de drenaje lleva más tres meses en la colonia Jaripillo de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Una fuga de aguas residuales ha causado muchos problemas en las calles Guadalajara y Rosarito de la colonia Jaripillo de Mazatlán, lugar en el que los vecinos manifestaron que, pese a los múltiples reportes que han hecho, no han recibido atención desde hace más de tres meses.

"Tenemos más de tres meses con este problema, ya reportamos a la Jumapam para que vinieran, pero nadie se ha parado ni a tomar fotos o tan siquiera ver el problema por el que estamos pasando los vecinos de aquí", dijo María Abril Gutiérrez, vecina de la calle Guadalajara.

Asimismo, señalaron que esta fuga de drenaje les ha causado estragos, pues al vivir en un lugar que es de pura terracería se les complica a las personas pasar ya sea en carros o motocicletas al lugar, pues diariamente se genera mucho lodo en las calles.

"Diario es la misma aquí, las fugas de agua provocan mucho lodo en las calles y se hace un cochinero porque no están pavimentadas las calles. Es pura terracería la que hay y así no se puede, los carros no pueden ni pasar por aquí", añadió la vecina.

Otros habitantes de la zona comentaron que el agua que sale de la fuga va directo hacia el arroyo, lo que ensucia aún más su colonia.

Los vecinos solicitan la intervención de las autoridades. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Todo va para el arroyo, y sí es cierto, ya está seca gran parte del agua de ahí, pero aún es un problema porque se sigue contaminando todo. En eso no piensan los que deberían de venir y arreglar esto", agregó.

Han ocurrido accidentes

La fuga de aguas negras en el lugar ha provocado accidentes en el asentamiento, pues un comerciante de la zona cuenta que en una ocasión pasó por la terracería en su motocicleta y esta quedó atascada entre todo el lodo, lo que provocó que se lesionara. De esto hace aproximadamente un mes.

"Aparte de lo sucio que termine ese día, también me raspé todo el cuerpo, los brazos, los dedos y una rodilla, también me abrí una parte de la boca, y todo por el lodo que provocó la fuga eso, este accidente me paso hace como un mes, si ya es difícil salir a repartir por esta ruta, ahora imagínate con el cochinero ese", expresó Mario Silva, quien reparte comida en los alrededores de la colonia.