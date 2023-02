Fuga de drenaje lleva más de tres meses en el Infonavit Jabalíes

Mazatlán, Sin.- Una fuga de drenaje causa fuertes afectaciones a los habitantes de la calle Rigoberto Aguilar Picos en el Infonavit Jabalíes de Mazatlán, donde a pesar de los reportes que han realizado a Jumapam desde hace tres meses, la problemática no ha sido solucionada.

"Tres meses son los que llevamos aguantando este problema, ya se lo reportamos a Jumapam y no vemos la salida, es mucho lo que llevamos soportando esta situación y no han venido a solucionar nada, es más, ni la vuelta se han dado tan siquiera para ver si tiene arreglo o para tratarlo", dijo Andrés Rivera, vecino del asentamiento.

Señaló que todos los días tienen que salir y limpiar la basura que esta problemática causa, pues las aguas negras arrastran los desechos que los propios vecinos sacan de sus hogares para que se las lleve el camión recolector.

"Tenemos que limpiar diario la calle porque si no se hace un cochinero increíble, la misma agua arrastra la basura hasta la calle y la desparrama toda, los vecinos de aquí procuramos limpiar para que no nos cause más estragos esta situación, el camión de la basura pasa bien, pero desgraciadamente el agua hace que se vea un cochinero aquí", añadió Andrés.

Huele peor que un animal muerto, es injusto para todos que este problema continúe con el drenaje. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Afectaciones

Los malos olores también afectan a los habitantes del lugar, pues los vecinos aseguran que ni en sus propias casas están a gusto, por la peste que se desprende.

"Huele peor que un animal muerto, es injusto para todos que este problema continúe, porque a causa de esto nos podemos enfermar, los pésimos olores pueden hacer que nos enfermemos, son olores muy fuertes los que aguantamos diario", mencionó María Lomelí, también vecina del lugar.