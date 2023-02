Fuga de drenaje lleva más de dos meses en la colonia Salvador Allende

Mazatlán, Sin.- Una fuga de drenaje causa estragos en la calle Jesús García de la colonia Salvador Allende de Mazatlán, donde los vecinos aseguran que pese a los reportes realizados desde hace dos meses la problemática no ha sido atendida por parte de Jumapam.

"Llevamos más de dos meses con este cochinero, es una batalla porque ya se hicieron reportes y no se ha visto ningún acercamiento por parte de Jumapam, no vienen para acá, no son ni buenos para asomar la cabeza después de los reportes que hemos hecho, es una lucha diaria por limpiar y por todo el desastre que esto causa", dijo Sergio Benítez, habitante de la calle Jesús García.

También señalan que diariamente tienen que limpiar el desastre que está problemática ha causado, pues en ocasiones las aguas negras han subido hasta la banqueta, cerca de las puertas de su casa, por lo que tienen que realizar estas labores para impedir que la suciedad ingrese a sus hogares.

"Diario se limpia para evitar que el agua se meta, en algunas casas no hay ni banquetas, eso provoca que el agua sucia se meta, pero antes de que pase preferimos limpiar, se hace un cochinero y no hay quién responda", añadió el vecino.

Los habitantes aseguran que el foco de infección que se tiene es muy fuerte, por lo que exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Los vecinos denuncian que no se sientes cómodos en sus casas por los olores. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Le tenemos miedo a esto, porque nos puede dar una infección o algo así, queremos evitar eso, pero no sabemos cómo, ya es hora de que vengan y arreglen, dos meses viviendo así, no es justo para nadie, imagínate que nos contagiemos de tifoidea, dengue o algo peor, no se lo deseo a nadie”, agregó.

Malos olores

Los malos olores afectan también a los vecinos, ya que no pueden estar a gusto en sus casas.

"Apesta mucho, desde hace tres semanas para acá los olores van de mal en peor, no es algo que los vecinos quieran aguantar, los olores son fatales, en ocasiones preferimos ni salir de las casas a causa de esto", explicó Luisa Serna, vecina del asentamiento.