Fuga de agua genera suciedad y encharcamientos en la avenida Insurgentes

Mazatlán, Sin. -Desde hace aproximadamente una semana, una fuga de agua en la Avenida Insurgentes de Mazatlán, a la altura del Centro Deportivo Benito Juárez, ha estado causando problemas para los transeúntes y residentes de la zona.

La fuga persistente ha generado encharcamientos en la calle, lo que dificulta el paso peatonal y vehicular, especialmente para los estudiantes que transitan por el área. Además, los automóviles que circulan por la zona a menudo salpican a los peatones, empeorando la situación.

"Está lleno de charcos por las orillas, ahí mero es por donde pasan los alumnos y personas porque las banquetas son muy chiquitas y de la nada pasan carros y los salpican o son los propios charcos los que generan mucha suciedad y de paso ensucian a los estudiantes que pasan", dijo Saíd, trabajador de una ferretería de la zona.

La acumulación de agua también ha provocado una notable suciedad en la vialidad, pues los comerciantes afirman que el agua estancada ha propiciado la formación de lodo y basura, generando un ambiente poco higiénico y desagradable para quienes transitan o trabajan en la zona.

"Nombre, pues si se ve bien feo y se nota toda la higiene que le falta a la avenida, está llena de lodo que se ha generado gracias a la tierra y a la basura que hay por aquí, se queda toda estancada", añadió.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

A pesar de los reportes realizados a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, hasta el momento no se ha tomado ninguna acción para solucionar el problema. Se destaca que la fuga abarca un largo tramo de la Avenida Insurgentes, lo que complica su pronta reparación.

"Abarca un buen tramo de la avenida, lo triste es que ya lo reportamos porque si está fatal tener tanta suciedad aquí, porque deben de arreglar, no solamente dar largas de que van a venir, digo yo, ¿Jumapam no tiene el suficiente equipo?, se ha normalizado esto porque se permite, pero no debe de suceder", agregó el trabajador.