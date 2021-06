Fuga de agua en Mazatlán 3 lleva más de una semana

Mazatlán, Sin.- El miércoles 3 de junio se cumplió una semana de una fuga de agua potable en un domicilio de la avenida Acapulco, entre Bahía Altata y Bahía de Coltepec, en la colonia Mazatlán III. La señora Chuyita, habitante del domicilio, señaló que la fuga comenzó el miércoles 26 de mayo y desde entonces la ha reportado varias veces a la Jumapam.

Le dijeron que tenía que ir a reportarla al distrito de la Flores Magón, acudiendo el viernes 28 de mayo, el ingeniero encargado le respondió que en un rato más irían los trabajadores, pero nunca llegaron.

Fue hasta el lunes 31 de mayo cuando los trabajadores acudieron a revisar la fuga, pero más que repararla, la empeoraron, pues hicieron un boquete más grande y ahora se tira más agua.

"El lunes vinieron y me abrieron aquí y me dejaron peor, que porque tienen que traer la retroexcavadora y que en ese momento estaba ocupada y que en dos horas se desocupaba, pero no regresaron", mencionó.

El agua que se fuga es tanta que la corriente alcanza varias cuadras.

"Ya los vecinos están reportando porque es incómodo, es mucha el agua que se está tirando, ya me da pena con ellos, yo desde el miércoles estoy reportando, no se me hace justo", agregó.

El pasado martes envío de nueva cuenta evidencia al distrito de cómo se estaba tirando el agua y reclamó que los trabajadores ya no regresaron, a lo que la secretaria del ingeniero encargado le contestó que sólo cuentan con una máquina, la cual está ocupada y que posiblemente tendrían que rentar una, pero los trabajadores no han regresado al domicilio.

"No se me hace justo que se esté tirando el agua, estamos en sequía y aparte no sé si se me esté yendo para abajo de mi casa porque salía agua por la pared. Dijeron que dentro de dos horas y jamás volvieron y es la entrada de mi casa, ahí está el hueco que me dejaron, está peor el asunto", comentó.









