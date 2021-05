Jumapam le cobra 10 pesos por agua y drenaje, pero no le cumplen

Mazatlán, Sin.- Desde el mes de diciembre del año pasado Francisco Javier Urquídez ha batallado para que la Jumapam realice una conexión de los servicios hidrosanitarios a su vivienda, ubicada en la calle Clemente Carrillo 1902, en la colonia Venustiano Carranza.

"Resulta que el 3 de diciembre del año pasado empecé hacer el trámite para contratar agua y drenaje, por una cosa u otra que me decían ahí, hasta el 18 de febrero pude hacer el contrato y me prometieron que en 21 días hábiles vendrían a conectar", explicó.

El trabajo quedó a medio terminar. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Pasaron los 21 días, incluso un mes más y los servicios no le fueron conectados, después de 40 días y de dar más de siete vueltas al distrito de la Flores Magón, para agilizar la obra, por fin tuvo acceso al servicio de agua potable, pero al drenaje no.

"El 3 de mayo fui a la oficina central, quedaron de mandarme y me dicen que no porque no tienen maquinaria porque anda trabajando en la avenida Gabriel Leyva", agregó.

La conexión de los servicios le costó 9 mil 070 pesos, pagando un 50% en el momento y el resto se pactó a cinco mensualidades, de las cuales ya pagó cuatro.

Por una orden médica tuvo que mudarse al puerto para estar a nivel del mar, pero no ha podido establecerse por completo, ya que no cuenta con el servicio de drenaje y mientras tanto tiene que pagar renta en otro lugar, haciendo un gasto doble; además de que su primer recibo de agua ya está por llegar y asegura que ese si lo enviarán en tiempo y forma.

Tengo casi tres meses que hice el contrato y no tengo drenaje, motivo por el cual no he podido habitar la casa.

Urquidez

EL CASO

Después de tres meses de hacer su contrato, Francisco Javier Urquidez aún no cuenta con drenaje; le dicen que no hay maquinaria porque están todas ocupadas en la avenida Gabriel Leyva.













