Más de 20 años sin drenaje en Lomas de Cristo Rey

Mazatlán, Sin.- En vueltas y más vueltas, así han traído a los vecinos de la colonia Lomas de Cristo Rey durante la presente administración municipal, donde les han prometido la introducción en el asentamiento de los servicios públicos básicos como agua, drenaje y luz.

Ubicado entre Valle de Urías y Felipe Ángeles, la colonia se empezó a fundar desde hace más de 20 años. Al no contar con una red hidrosanitaria, usan las llamadas fosas sépticas, pero después de dos décadas de abrir pozos y rellenarlos, los terrenos están perdiendo fuerza y simplemente ya no pueden seguir sobreviviendo en esta condición de vulnerabilidad e insalubridad.

Son alrededor de 60 familias las que ahí habitan, tienen escritura de sus casas y van al corriente con sus impuestos; el problema u obstáculo que se les presenta es que los dueños del terreno no quieren liberar, ceder y/o vender los espacios que conformarían las calles por donde se introducirán las tuberías para dotar a los vecinos de los servicios.

"Ya se han hecho y rellenado fosas, los terrenos están perdiendo fuerza de tanto que se ha hecho.

El Ayuntamiento tiene la obligación de darl ese servicio a los colonos, queremos ver lo posible de que se les pueda obligar y deslindarnos de ese problema. Estamos batallando por el drenaje, nos han traído entre chantajes y burlas, los Villela (dueños del terreno) no quieren soltar las calles", expresó María de los Ángeles Vázquez, líder de los colonos.

Agregó que las calles no han sido liberadas por puro capricho de los dueños, pues ya en varias ocasiones les han externado que vaya quien vaya, así sea el mismísimo presidente, no van a firmar nada.

Incluso, afirmó que Tonatiu Guerra, ex director de Bienestar Social, les pido cooperación a los vecinos, mil pesos a cada uno y así les arreglarían con notario y todo, siendo víctimas de un fraude, pues cuando la maquinaria se presentó a trabajar, los dueños pararon la obra porque ellos no habían firmado ningún documento.

"Llegaron dos apoyos antes de que salieran de sus puestos, tanto Tonatiu como Terrones (ex director de Vivienda y Tenencia de la Tierra), fueron a la colonia a encandilarnos, a burlarse de estos colonos, porque ellos nos pusieron la tarifa de mil pesos para el notario. Conseguimos 42 mil 550 pesos y cuando ya se vio, la obra fue truncada por los dueños, porque ellos no habían firmado nada cuando ya existía una hoja firmada por el notario", detalló.

Los vecinos exigen que la introducción de los servicios sea una realidad, pues a causa de esa condición insalubre niños y adultos mayores se han visto enfermos.

La condición que ponen los dueños es que les liberan las calles siempre y cuando les "regresen" la mitad de un terreno considerado como área verde.

Pese a la inconformidad de los colonos, Jesús Ricardo Legarda Herrera, actual director de Bienestar Social, aclaró que al no ser un fraccionamiento como tal, no pueden exigirle a los dueños el porcentaje mínimo (15%) destinado para áreas verdes.

Dicha área mide poco más de cinco mil metros cuadrados que anteriormente los vecinos también solicitaron de manera formal al Ayuntamiento les apoyará a gestionar la donación del terreno para que no fuera tocada para construcción.

"Ellos quieren fraccionarla para venderlas como terrenos y sacar dinero, quieren sacar dinero de unas avenidas que no han sido pagadas por el Ayuntamiento, es mucho dinero que están manejando y nos usan a nosotros de su escudo. Hay más terrenos que con mucho sacrificio compraron las personas y son engañas porque no hay los servicios y no se han podido ir a vivir ahí por lo mismo", finalizó.









