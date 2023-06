¿Morena acogerá a priistas que renuncian a su militancia? Esto dice Merary Villegas

Mazatlán, Sin.- Morena es un partido de puertas abiertas y seguirá siendo ese gran movimiento político con igualdad y diversidad, señaló Merary Villegas, dirigente estatal de Morena, al ser cuestionada si acogerán a ex militantes de otros partidos ante la reciente desbandada que sufrió el PRI en Sinaloa.

"Decir con claridad en Morena son bienvenidas todas y todos los ciudadanos, obviamente nos vamos a reservar el derecho de admisión algunos perfiles de mala trayectoria. En su momento estaríamos valorando, pero todas y todas las que quieren venir a trabajar por este proyecto no condicionando candidaturas, no negociando, Morena no está buscando nada, no está buscando a nadie, es un movimiento del pueblo", dijo.

También te puede interesar: Se reúnen los líderes de PAS de todo Sinaloa en Mazatlán

Y es que esta mañana, de manera oficial, Fernando Pucheta Sánchez, priista mazatleco con más de 30 años de militancia renunció al partido. Sus motivos: por estar en desacuerdo en la forma en que viene trabajando en la institución política, de una manera distante, fría y alejada de la gente, aunque tampoco externo que se uniría a Morena.

"Vienen tiempos electorales y algunos han manifestado su intención, que debo decir no todos, porque he visto en la prensa, en el caso de Mazatlán hay un personaje expriista oficialmente que es Pucheta, que la ha hecho pública su renuncia al PRI. En estos momentos, ahora para el proceso del 2024, ya podemos nosotros tener una evaluación de la trayectoria de algunos compañeros y compañeras que han estado en espacios de representación frente al pueblo sinaloense. Si hicieron bien su trabajo, si cumplieron los principios de no mentir, no robar y no traicionar, si a la gente le gustó, si trae ese respaldo social", agregó.

Comentó que hasta el momento la única que se ha acercado es la diputada Deisy Ayala, quien también renunció al grupo parlamentario del PRI.

Apuntó además que una cosa es el partido y otra el gobierno, específicamente el de Rubén Rocha Moya, quién invitó a su gestión a compañeros de otros partidos, que esto no los compromete directamente con el partido o quiere decir que ya vayan a militar en el Movimiento de Regeneración Nacional.

Rumbo al 2024

La dirigente estatal informó que rumbo al 2024 trabajarán para darle forma al partido y afianzar una estructura que garantiza el "plan c" el próximo año.

"El día de hoy aquí en Mazatlán vamos a reunirnos, vamos a iniciar este recorrido, reuniones principalmente de trabajo para después llevar a cabo una serie de tomas de protesta y credencialización de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, son comités en donde ciudadanos que forman parte de Morena, simpatizan o militan, se organizan y conforman un comité en una misma sección electoral", informó.

Añadió que el comité estará formado por un mínimo de 10 personas y máximo de 60, estimando en esta etapa de organización conformar más de tres mil 700 comités.

"Tenemos que llevar a cabo en su toma de protesta, su credencialización, pero también vamos a trabajar para garantizar que cada uno de esos comités tenga mínimamente el curso básico de formación política de tal manera que estaremos avanzando de manera muy significativa en el avance de la organización de Morena en Sinaloa", añadió.