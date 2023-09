José Villalobos quiere ser el candidato de Morena a la alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El movimiento "Morenistas de verdad" destapó a José Manuel Villalobos Jiménez como aspirante por la interna de Morena a la presidencia de Mazatlán para los comicios del 2024.

Villalobos Jiménez fue primer regidor durante el trienio de Luis Guillermo Benítez Torres e incluso fue alcalde interino por algunos meses cuando el "químico" buscó la reelección en el 2021.

En rueda de prensa, José Manuel también mencionó que desde los 14 años ha sido de izquierda cuando andaba el PPS 0ro fue hasta 1998 cuando ocupo una regiduría por el PRD.

"Ese es su amigo, ese es Villalobos y soy de Escamillas, soy campesino, soy ejidatario, soy agricultor, andamos en la política porque me gusta, yo siempre he sido de gestores social, siempre he luchado por el pueblo, siempre he apoyado, no voy a decir que lo regalaba todo, pero parte de mi sueldo a la ciudadanía de Mazatlán le llegaban medicinas, yo compré sillas de ruedas", dijo.

El aspirante consideró que lo ideal es que haya una contienda interna para definir a sus aspirantes.

Morena atrincherada

Morena está atrincherada consideró Villalobos Jiménez, hay quienes llegan y se suben a la ola por convencía propia sin siquiera militar en el partido.

"La dirigencia estatal hasta ahorita no nos ha tomado en cuenta, no nos ha llamado, hablando de la estructura de Morena, ni siquiera nos han llamado para ver la cuestión política", comentó.

Agregó que incluso ya se ha reunido con Merary Villegas, dirigente estatal, a quien le hizo la sugerencia de instalar un comité municipal en Mazatlán, pero la respuesta fue negativa.

"Queremos que haya interna porque nuestro partido es democrático, no un dedazo como lo que hemos tenido ahorita un presidente municipal que en realidad no votamos por él es un impostor, nos lo impusieron, no tengo nada en contra del presidente y no es de Morena" agregó.

Añadió que no está en contra de nadie, todos como mexicanos tiene derecho a ser votados y hacer su lucha, sin embargo lo ideal es que se ganan su espacio en la institución política.

"Yo no puedo participar con un Carlos Escobar, que no es de Morena, con un Pucheta que acaba de renunciar para subirse a la ola y decir 'yo soy candidato', todos somos mexicanos y todos tenemos derecho, pero que lleguen a trabajar, que protejan el movimiento de Morena al tiempo tendrán su espacio, que luchen por un espacio que se lo ganan, no que se lo regalen", concluyó.