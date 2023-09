Ellos son los aspirantes a la alcaldía de Mazatlán en el proceso electoral de 2024

Mazatlán, Sin.- Pese a que faltan nueve meses para las elecciones de 2024, en las que a nivel federal se elegirá al Presidente de la República y se renovará la totalidad del Congreso de la Unión y en Sinaloa se renovará a sus diputados locales y Ayuntamientos, ya hay varios "adelantados" que desde hace meses inundan las redes sociales de proselitismo, incluso algunos ya se "destaparon". Son las "corcholatas" locales que aspiran a la alcaldía de Mazatlán,

PT y Verde Ecologista

El 15 de agosto el Partido del Trabajo destapó a su "corcholata", el empresario Guillermo Romero Rodríguez, como aspirante a la candidatura por este partido, arropado también por el Verde Ecologista y se espera una coalición con el Movimiento de Regeneración Nacional.

El empresario del ramo hotelero desde finales de 2022 está activo con su fundación Gente de Corazón y aunque no cuenta con experiencia política su nombre se ve por todos lados en bardas engomados y hasta en el papel de las tortillas.

Todos quieren ser Morena

Poco a poco las redes sociales se inundan con los nombres y fotografías de las y los presidenciables y en particular los de Morena, ya que todos quieren ser candidatos por estas siglas o al menos es el partido que más "corcholatas" tiene.

Apenas el 4 de septiembre el movimiento "Morenistas de verdad" destapó a José Manuel Villalobos Jiménez como aspirante por la interna de Morena a la presidencia de Mazatlán.

El originario de Escamillas, campesino e izquierdista desde los 14 años, ha sido dos veces regidor en el Ayuntamiento mazatleco, la última fue durante el primer trienio de Luis Guillermo Benítez Torres, incluso fue alcalde interino por algunas semanas cuando el "Químico" buscó la reelección en 2021. Se considera a sí mismo como un luchador del pueblo y gestor social.

El empresario Guillermo Romero Rodríguez fue destapado por el Partido del Trabajo. Foto: Cortesía | Memo Romero

Es de esperarse que por el trabajo que ha realizado durante este año como alcalde sustituto, Edgar González Zatarain buscaría lanzarse para repetir puesto, pero ahora sí como electo. Cuestionado al respecto en diferentes momentos ha señalado que "aún no son los tiempos", pero nunca ha dicho que no.

También suenan nombres como el de Manuel Guerrero, secretario general de Morena en Sinaloa, quién desde hace casi un año expresó que le gustaría ser nombrado alcalde de Mazatlán, tras la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres, y al parecer esta ilusión continúa intacta hasta el día de hoy.

El diputado local Juan Carlos Patrón Rosales es otro que ha levantado la mano, ya dijo abierta y públicamente que quiere ser el abanderado de su partido y que está listo para cuando comiencen los procesos internos.

El regidor Roberto Rodríguez Lizárraga ha expresado sentirse preparado para ser alcalde de Mazatlán, como edil considera que no ha fallado y pide un voto de confianza del pueblo mazatleco.

El diputado federal Juan Torres Navarro reveló en sus redes sociales que quiere ser presidente municipal e incluso mencionó una serie de acciones que pondría en marcha en caso de llegar a serlo. El legislador se ha convertido en la "piedra del zapato" de compañeros funcionarios morenistas a quienes ha considerado corruptos.

El empresario restaurantero Ricardo Velarde Cárdenas, desde que fue nombrado subsecretario de Promoción Turística, ha perdido presencia ante los reflectores de los medios de comunicación, aunque sigue muy activo en sus redes sociales.

El diputado local Juan Carlos Patrón Rosales es otro que ha levantado la mano. Foto: Cortesía | Juan Carlos Patrón

El empresario inmobiliario Carlos Escobar "coquetea" con Morena, también creó su fundación Esfuerzo Ciudadano para llevar "apoyo y esperanza" a familias vulnerables. Poco querido por los morenistas por ser de familia priísta, en sus slogans utiliza palabras como "transformación" y los colores del partido de Morena, además se ha dejado ver en varias fotografías al lado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con Claudia Sheinbaum.

¿Y las mujeres?

Desde que el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que ya era tiempo de que las mujeres gobernaran en los municipios de Culiacán y Mazatlán, se han ido posicionado los nombres de Elsa Isela Bojorquez Mascareño, directora de la Secretaría de las Mujeres en la zona sur.

Recordar que la ex Síndica Procuradora en 2021 pidió licencia el Cabildo mazatleco para buscar la candidatura en su partido, sin embargo esta le fue concedida otra vez a Luis Guillermo Benítez Torres.

Quien va en ascenso es Estrella Palacios, a inicios de año pasó de ser la subsecretaria de Promoción Turística a la nueva secretaria Turismo en el estado, tiene trayectoria en este rubro y pese a que no ha hablado mucho del tema ha dejado claro que de momento está enfocada en su trabajo al frente de la dependencia.

La secretaria de Pesca en Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, hace un año no se descartaba como alcaldesa sustituta del “Químico". Nunca se apresuró a ocupar este puesto, pero sí dijo que en caso de que este nombramiento recayera en su persona sería un orgullo que la consideraran apta para la alcaldía de Mazatlán.

Los de oposición

El Frente Amplio por México conformado por el PRI, PAN y PRD, a nivel nacional hizo el pacto de ir en coalición, mismo que se mantendrá en las estructuras estatales y municipales. En el Partido Acción Nacional hay tres aspirantes, el regidor Martin Pérez Torres, de los más participativos en el Cabildo mazatleco y quien desde enero levantó la mano como aspirante.

El regidor Martin Pérez Torres es de los más participativos en el Cabildo. Foto: Cortesía | Martín Pérez

Roberto González, ex diputado y ex dirigente del partido, manifestó ya sus intenciones, además mantiene una amistad muy cercana con Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN, con quien recientemente se reunió en la Ciudad de México.

Quien se ha metido de lleno en los últimos meses en el juego electoral es el ex secretario de Educación Juan Alfonso Mejía López. Ya reiteró que buscará la alcaldía de Mazatlán, pues en 30 años nunca se ha votado tres veces por el mismo partido y Morena ya lleva dos.

Por el Partido Revolucionario Institucional la experimentada Maribel Chollet Morán dijo estar lista para contender por la alcaldía del municipio en el proceso electoral del 2024. Valora que tiene la firmeza, convicción, conocimiento y capacidad para ello.

Por El Partido Sinaloense, su líder moral Héctor Melesio Cuén Ojeada destapó a la regidora América Carrasco Valenzuela, quien expresó estar agradecida por este respaldo, además comentó que no deja de ser una aspiración ocupar algún otro espacio después de la regiduría.

Milay Quintero Beltrán, dirigente de Movimiento Ciudadano en el municipio, dijo estar preocupada por el rezago social que hay en la zona rural, la violencia y feminicidios, entre otros temas, por eso dijo estar interesada en ser alcaldesa. Aseguró que en el partido naranja se le está dando esa oportunidad a las mujeres, quienes están listas para ir más allá del hogar y ella por supuesto que levantó la mano.

"Procesos de selección”

Son numerosos los personajes que ya se han destapado para participar en las próximas elecciones del 2024, aunque las fechas y procesos para concretar a sus respectivos candidatos o candidatas no están definidos.

El empresario inmobiliario Carlos Escobar "coquetea" con Morena. Foto: Cortesía | Carlos Escobar

“La decisión de Morena va a estar entre los morenistas”, sentenció Patrón Rosales y añadió que el método de encuesta sería lo ideal y a los "aprontados" dice que no piensen que por estar en un espectacular quiere decir que la gente los conozca.

“En Morena se mide conocimiento, el compromiso cuántos años tiene la en la lucha y cómo ha sido el acompañamiento con Andrés Manuel López Obrador. Yo les digo que pena por ellos, pero no caben en Morena, allá que sigan haciendo fiestas, piñatas, convivios, festejando los cumpleaños, entregando despensas en Morena los ciudadanos les damos dignidad, respeto, la gente viene a hacer valer su derecho", dijo.

Una interna entre morenistas propone Villalobos Jiménez; aquellos que aquellos que se suben al ola por conveniencia, primero deben ganarse antes su lugar en el partido

"Yo no puedo participar con un Carlos Escobar que no es de Morena, o un Pucheta que acaba de renunciar para subirse a la ola y decir 'yo voy a ser candidato'. (...) queremos que haya interna porque nuestro partido es democrático, no un dedazo como lo que hemos tenido ahorita en el pueblo de Mazatlán", explicó.

El PT apuesta por el mismo esquema de encuestas que se aplicó a nivel federal para elegir al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación.

"Estar encuestando municipio por municipio y que cada partido proponga sus corcholatas municipales y el esta tesitura está trabajando para que el mejor posicionado, el mejor representante de los partidos puede encabezar el Comité de base municipal de la Cuarta Transformación", expresó Leobardo Alcántara Martínez, dirigente de este partido en Sinaloa.

El PAN se encuentra en el proceso de empezar a buscar los mejores perfiles de hombres y mujeres que pudieran encabezar las diferentes candidaturas en el proceso 2024. El dirigente en Mazatlán, Evaristo Corrales, apuntó que el método que se utilizó para elegir al coordinador nacional del Frente Amplio por México es el adecuado.

"Una mezcla de encuestas con una consulta a la ciudadanía es sin duda alguna es el método que se diseñó para este fin, seguramente se pudiera mejorar, que nos permitiera a quienes forman parte del Frente Amplio tener un método de selección de candidato que le permita a todos los que quieren y se sienten con posibilidades de competir a un cargo de elección popular lo pueden hacer", apuntó.

Por su parte el dirigente del Movimiento Territorial del PRI, José Luis Arreola, prefirió reservar su opinión al respecto, pues mencionó que el partido está próximo a renovar la dirigencia municipal y que no se quiere adelantar a esos temas para no tergiversar información.

Quién va a decidir en su momento será la misma ciudadanía, resaltó Carrasco Valenzuela también dirigente municipal del PAS; será cuestión de esperar los tiempos electorales.

"Si estamos aquí es porque nos estamos preparando, tenemos el perfil y yo creo que es el tiempo de las mujeres, indiscutiblemente de eso yo creo que cualquier momento es el momento oportuno siempre y cuando lo decida la ciudadanía", señaló.