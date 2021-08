Falta de certificación de Rastro TIF limita a ganaderos sinaloenses

Mazatlán, Sin.- A más de un año de haberse puesto en funciones el nuevo rastro TIF (Tipo de Inspección Federal) de Mazatlán, no se ha logrado obtener la certificación que lo avale como tal, lo que ha limitado la expansión de ventas en el mercado municipal, estatal y hasta regional.

Felipe Velarde Sandoval, regidor y coordinador de la Comisión de Agricultura y Ganadería, señaló que el rastro ha pasado la inspección federal en cuanto a los parámetros de calidad, pero lo que falta es la certificación de otro médico veterinario, pues deben ser tres y de momento sólo hay dos, el tercero está en proceso.

Desconoce cuándo se vaya a dar otra visita, pues estas se programan desde la capital del país, pero estima que en la próxima ya puedan obtener la certificación como Rastro TIF.

"Con la certificación, ya te da la opción de vender la carne en las tiendas de autoservicio o incluso enviarlas a otros estados, para nosotros es muy bueno que se venda más, que haya más oferta, porque agarra un poco más me valor", dijo.

A pesar de que se trabaja con todas las medidas de higiene que marca un rastro de este tipo, de momento sólo pueden abastecer mercados municipales locales y algunas taquerías.

"Mientras no seamos Rastro TIF no podemos expender productos fuera del estado y en las tiendas de autoservicio, se está trabajando con toda la higiene que tiene un rastro TIF, pero no tiene todavía la certificación, que es la que te da la oportunidad de salir a un mercado más amplio", agregó.

Añadió que además de la falta de un tercer veterinario, han surgido varios detalles que se han observado durante las visitas de inspección, los cuales se tienen que corregir, de ahí que tampoco puedan obtener la certificación.

Salvo que salga otro inconveniente, estimó que podrán obtener esta acreditación de dos a tres meses más, es decir, a finales de año.









