‘Estancada’ la inauguración del rastro TIF

Mazatlán, Sin.- El nuevo rastro TIF sigue sin fecha de inauguración y en “stand by” por la pandemia del coronavirus Covid-19, aseguró el coordinador de la comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos del Cabildo de Mazatlán, regidor José Manuel Villalobos Jiménez.

Comentó que en último recorrido que hizo a las instalaciones, antes del 19 de marzo, fecha programada para su inauguración, prácticamente ya estaba todo listo para operar como Rastro Tipo Inspección Federal, con todos los estándares de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria.

Con todo lo que nos ha pasado hablando del coronavirus Covid-19, en realidad todo se ha estancado porque se hablaba que se iba a inaugurar el día 19 de marzo, pero con todo esto ya se lo vamos a dejar al gobernador, porque él va a inaugurar, pero todo está perfecto.

Refirió que al suspenderse la apertura del rastro TIF, ya no se tiene otra fecha tentativa, y que lo más probable es que se inaugure hasta que pase la contingencia, pero eso sólo lo determinarán el alcalde Luis Guillermo Benítez y el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Dijo que sólo se trabaja en detalles del exterior, como son vialidades y accesos para los camiones, pero todo al interior ya está completo.

Villalobos Jiménez señaló que la última vez que estuvo en el rastro, fue para supervisar las obras de pavimentación en las entradas y salidas.

Cabe señalar que Tesorería autorizó una inversión de 3.2 millones de pesos el pasado mes de marzo, como aportación extraordinaria del municipio de Mazatlán para la terminación de la obra del rastro TIF, cuya apertura se ha postergado por cinco veces, y en la que se ha ejercido recursos por el orden de los 80 millones de pesos.

Ya cumple con todo, yo no he visto otro rastro tan completo como este, ahí no entra nadie, cada quien está en su área, muy sano, muy limpio, lo mejor, nunca había visto algo así, desde que sale el animal a sacrificio cuenta con doctores que están checando los animales, si no pasan los aíslan y los apartan, y atender a cómo debe de ser.

Señaló que desde principios de marzo se realizan entre seis y siete sacrificios de reses al día, a manera de prueba para corroborar que toda la estructura del rastro funcione al 100%.

Entre las medidas de seguridad, destaca que el personal está uniformado por área y que ninguno puede pasar de un lado a otro, en cada departamento hay un proceso de esterilización, y cuando el producto sale se envía directamente al camión de carga, sin que tenga ningún contacto con el exterior.

El coordinador de la comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos del Cabildo, sólo espera que la inauguración ya no se postergue más, pues el sector productivo de la región requiere cuanto antes de este servicio, ya que sólo así podrán exportar y vender a restaurantes y hoteles de la ciudad.

CIFRA

3.2 millones de pesos fueron autorizados en marzo por Tesorería, como aportación extraordinaria para la terminación de la obra del rastro TIF.

5 veces se ha postergado la inauguración del rastro TIF de Mazatlán.





