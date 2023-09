Expriistas en Morena generan rechazo porque se ven oportunistas: Cuen Ojeda

Culiacán, Sin.- "Hubo un rechazo rotundo por parte del morenismo", declaró Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder del Partido Sinaloense, sobre la integración de expriistas y exmilitantes de otras fuerzas políticas en Morena.

Asimismo, el líder del PAS señaló que el repudio causado se debe a que los recién integrados se dejaron ver como oportunistas.

El sábado 23 de septiembre la precandidata a las elecciones presidenciales de 2024 y coordinadora de los comités de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, visitó Culiacán para que diversos personajes de la política sinaloense que militaban en partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Durante el evento, los asistentes abuchearon y gritaron "fuera el PRI" cuando se dieron a conocer los nombres de los nuevos morenistas.

“Yo digo que lo que garantiza es rechazo porque la gente lo ve como oportunismo. Hay que ver lo que dice el pueblo, lo que dice la gente, y a la gente no le gustan los traidores, al pueblo no le gustan los malagradecidos, a la gente no le gustan los ladrones y a lo mejor los engañaron una vez, dos veces, tres veces… el pueblo rechaza eso”, expresó.

Algunos de los políticos que se sumaron a Morena el sábado pasado son los diputados Ricardo Madrid Pérez, Feliciano Ovalle Sandoval, Cinthia Valenzuela Langarica y Concepción Zauzueta, todos exmilitantes del partido tricolor.

Asimismo, otros expriistas se desprendieron de su fuerza política de origen para unirse a Morena, como Jesús Valdez y Faustino Hernández.

Cuen Ojeda consideró que los personajes que firmaron el convenio lo hicieron porque Morena ha tomado mucho posicionamiento entre la población.

Consideró que las bases del morenismo se sintieron atacadas por el pensamiento de que a estos exmilitantes de otros partidos se les otorgarán candidaturas el próximo año.

"Hay que recordar que los espacios a nivel estatal de la administración pública están ocupados no por morenistas, ellos ganaron, pero no ganaron y ahora sienten que se las van a volver a hacer", comentó.

Puertas abiertas

Al líder del PAS se le cuestionó si ve una posible suma de militantes a su partido ante el descontento causado en Morena por la suma de los exmilitantes del PRI, PAN y MC. Cuen Ojeda indicó que la fuerza política liderada por él tiene las puertas abiertas.

"Tenemos las puertas abiertas, pero no de manera burda. Nosotros no recibimos gente que sea por despecho ni mucho menos, nosotros estudiamos las cosas, planeamos, y lo más importante es que le damos oportunidad a nuestra gente para que ellos que se la han partido puedan probar lo que es llegar al poder por la vía democrática", expuso.