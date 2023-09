Por elecciones, Rocha pide a aspirantes a no meterse donde no les corresponde

Culiacán, Sin.- Al entrar de lleno el ambiente electoral entre posibles aspirantes a una candidatura como entre algunos funcionarios, el gobernador Rubén Rocha Moya llamó a los funcionarios de gobierno y municipales no meterse en lo que no les corresponde.

El gobernador dijo que ya recibieron la recomendación de respetar la Ley Electoral y “no meterse en lo que no les corresponde”.

Asimismo, mencionó que ante el incremento de funcionarios que tienen intención de contender por un puesto de elección popular, ya fue enfático en recordarles que los procesos deben respetarse.

“No podemos hacer otra cosa más que lo que dice la norma, la recomendación que tienen nuestros funcionarios y lo he comentado con los presidentes municipales es que no se metan ya en lo que no les corresponde, no se puede invadir el tema electoral, no nos corresponde a los funcionarios”, señaló el gobernador de Sinaloa.

En ese sentido, indicó que habrá el debido “blindaje electoral” y al igual que en procesos anteriores, todos los que actualmente están en un puesto público habrán de regirse y tener un comportamiento adecuado.

En Sinaloa, además de elegir Presidente de la República, senadores y diputados federales, se van a renovar los 18 ayuntamientos, así como el Congreso del Estado con 24 diputados locales por la vía uninominal y 16 de representación proporcional.

Así como también, por primera vez, se elegirán a los presidentes municipales de Eldorado y Juan José Ríos con planilla de síndicos procuradores y regidores.