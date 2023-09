No se negará entrada de militantes de otros partidos a Morena: Merary Villegas

Culiacán, Sin.- Tras circular una lista de supuestos sinaloenses que habrán de incorporarse públicamente a Morena este sábado en el evento de Claudia Sheinbaum y que se filtró mediante redes sociales, la dirigente del partido en Sinaloa, dijo que esto causó mucho “ruido”; sin embargo, no es oficial.

Merary Villegas Sánchez aseguró que no hay un listado oficial pues es un asunto que está tratando directamente el equipo de la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación.

La dirigente estatal de Morena mencionó que, independientemente que se presenten algunos expriistas al movimiento de la 4T, eso no quiere decir que ya haya acuerdo o tengan segura una candidatura.

“Las personas que van a estar el día sábado, no son ni precandidatos, ni aspirantes, no hay ni un acuerdo, ni siquiera muchos de los firmantes que desconocemos, no tenemos hasta este momento una lista oficial”, indicó la dirigente de Morena en Sinaloa.

En ese sentido, explicó que en Morena no le dirán que no a nadie que tenga interés de sumarse al proyecto, sin importar a qué partido hayan pertenecido anteriormente.

Esto se dio después de que se comenzó a circular una fotografía con la lista de al menos 16 personas, que estarían tomando protesta este sábado, en el que se incluye a Jesús Valdés Palazuelos, Cinthia Valenzuela, Ricardo Madrid, Daniel Amador Gaxiola y su hijo Tomás Amador Carrasco, Gloria Himelda Félix, Faustino Hernández, entre otros expriistas, en lo que los integrantes de Morena señalaron que no se excluirá a nadie de otro partido o ciudadano que tenga el interés de formar parte del Movimiento.