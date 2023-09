Expriistas adheridos a Morena tienen derecho a ser candidatos: Rocha Moya

Culiacán, Sin. -Los políticos que firmaron su adhesión a Morena tienen derecho a ser candidatos, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El sábado pasado, Claudia Sheinbaum llegó a Culiacán para darles la bienvenida a exmilitantes del PRI, PAN y otros partidos.

Durante el evento, los morenistas abuchearon a los adheridos, gritaron "fuera el PRI" y surgió el tema de si se les restringirá el acceso a candidaturas.

En este sentido, Rocha Moya expuso que, como cualquier otro militante, estos podrán aspirar a un cargo de elección popular.

"Ellos pueden ser candidatos y no serlo si no quieren, aquí en este partido no existe la cola, existen procedimientos", declaró.

Además, Rocha Moya expresó que todos los nuevos simpatizantes fueron apoyados por él para unirse, ya que en la lista que mostró tenían al mandatario como referente.

El gobernador fue cuestionado respecto a si la suma de estos personajes a las filas de Morena no tendrá un costo político, respondió que ninguno de ellos ha sido señalado de irregularidades.

Los adheridos

Algunos de los políticos militantes de otros partidos que firmaron el convenio son los diputados Adolfo Beltrán, Ricardo Madrid Pérez, Feliciano Ovalle, Faustino Hernández, Jesús Valdez.

En cuanto a mujeres, están las diputadas Cinthia Valenzuela Langarica, Concepción Zauzueta, Gloria Himelda Félix y Celia Jauregui.

Además, otros personajes del deporte como Julio César Chávez también se sumaron a Morena e incluso el novelista sinaloense Elmer Mendoza.