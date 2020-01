Están pescadores sin programas de apoyo para el sector

Mazatlán, Sin. - En una incertidumbre total se encuentra el sector social de la pesca, ya que se desconoce cuáles serán los programas que se otorgarán en este año.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Mazatlán, Carlos Rojas López, manifestó que a casi un mes de que inició este 2020, se desconoce qué programas de apoyo implementa el gobierno para el sector pesquero.

Expresó que los componentes del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola los manejaba la Conapesca, ahora se habla que pasan directamente a Sader.

Local Habitantes de la colonia Canaco acusan a 15 vecinos de ser Conflictivos

Detalló que dentro del programa que el año pasado las ventanillas fueron abiertas el primero de abril por problemas técnicos y de personal, se encuentra el apoyo al diesel marino, gasolina ribereña, BienPesca, ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola, entre otros.

Hay mucha incertidumbre de cómo van a manejar los programas, se hablaba mucho, sobre todo al principio de este gobierno de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, hacerlas competitivas, dotarlas de instrumentos de trabajo para salir adelante e incentivar la economía rural a través de cooperativas, en las cuales el trabajo es el esfuerzo de sus miembros y de manera más equitativa.

Rojas López

Rojas López lamentó que, a pesar de los discursos, las reglas de operación no son las adecuadas para que el sector social o cooperativistas beneficien directamente a los pescadores.

Local Arranca Centro de Integración Juvenil campaña ‘El alcoholismo en la mujer’

Las reglas de operación siguen siendo con trabas para que no puedas acusar a los programas, como que no le debas a Hacienda, al Seguro Social, ni Infonavit, acuérdese que el sector social viene muy golpeado de todas las administraciones pasadas, entonces no puedes hacer partícipes al sector social con este tipo de reglas de operación.

Rojas López

Señaló que no existe un incentivo real para que la actividad sea más competitiva, incluso actualmente las tarjetas del diesel marino están desactivadas y la mayoría ha quedado con problemas con los distribuidores.

El dirigente pesquero reiteró que el diesel marino representa el 70% de los costos de operación de una embarcación para salir a la pesca, y si en un primer viaje no sales por lo menos a la par con los gastos, no vale la pena seguir arriesgando.

Antes de cerrar el año dejaron de funcionar las tarjetas de diesel, nos quitaron los tres pesos que nos daba Hacienda, sólo nos dejaron los dos pesos que otorga Conapesca de apoyo en teoría, porque actualmente no hay nada de apoyo, se está comprando el diesel a casi 22 pesos el litro.

Rojas López

EXPECTATIVA

A casi un mes de que inició el 2020, se desconoce qué programas de apoyo implementa el gobierno para el sector pesquero.





Lee más aquí ⬇

Local Amarrada, el 44% de la flota camaronera

Local Se acaba la vida útil del basurón de Mazatlán