Amarrada, el 44% de la flota camaronera

Mazatlán, Sin. - La Capitanía de Puerto de Mazatlán aseguró que 220 embarcaciones, que representan el 44% de la flota camaronera de Mazatlán, se encuentran amarradas en el muelle Pesquero del Parque Bonfil.

El capitán de altura, José Enrique Mora Reyes, detalló que actualmente muchos barcos entran a realizar actividades de descarga y mantenimiento a las embarcaciones, y vuelven a salir para reanudar las capturas.

Admitió que sí existen muchos barcos amarrados, y que este comportamiento continuará hasta que el Comité Nacional de Vedas establezca el fin de la temporada 2019-2020 en el Pacífico mexicano.

No se ha establecido la fecha para que inicie la veda del camarón, pero ciertamente los armados argumentan que no han podido salir por el alto costo en el combustible, que la pesca no es rentable, entonces están amarrando muchos.

Admitió que la situación para el sector pesquero ha sido difícil, sin embargo casi la totalidad de flota pudo salir a las capturas en esta temporada.

Mora Reyes reiteró que diariamente entran y salen barcos camaroneros y tiburoneros, pero amarrados sólo se tiene el 44% de la flota de un total de 500 embarcaciones que la conforman.

CIFRAS NO COINCIDEN

Los números de Capitanía de Puerto no coinciden con los de los empresarios, ya que el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, ha manifestado que son alrededor de 400 embarcaciones las que se encuentran amarradas en el muelle pesquero.





