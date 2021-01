Están ganaderos a punto de “tirar la toalla”

Mazatlán, Sin.- Ante la sequía que se padeció en el estado en el 2020, José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa, reafirmó que este 2021 insistirán aún más en lograr la construcción de la presa del Río Quelite.

"Cuando se presentó el presidente López Obrador en la Picachos se le dio la petición por escrito y dijo que la iban a tomar en cuenta, porque nosotros estamos atenidos a las lluvias de temporal y están bastante escasas", afirmó.

La sequía afecta al sector ganadero del sur de Sinaloa. Foto: Archivo| El Sol de Mazatlán

Desde hace ocho años se ha gestionado el proyecto, los logros son muy pocos y avanzan muy lentamente. La urgencia de la presa está en que cada temporada hay menos lluvia, los agricultores y ganaderos de esta zona se han visto fuertemente afectados y la Picachos en nada les beneficia.

"Estamos insistiendo, no hemos quitado el dedo del renglón y no lo vamos a hacer hasta que nos hagan caso, porque la presa de El Quelite es algo que nos urge bastante a todo el sector ganadero y agrícola", agregó.

La presa beneficiaría a más de 10 mil hectáreas y a tres mil productores, grandes y pequeños, de los cuales unos mil se dedican a la producción de leche y sus derivados y el 90% del total dependen completamente de las lluvias.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Ha estado bastante mal, no nos llovió, estamos esperando ayuda, no hemos tenido apoyo ni del gobierno estatal ni federal, está prácticamente en el olvido el sector ganadero. Estamos en una situación crítica por falta de lluvia, se quedaron los terrenos preparados para la siembra y no se alcanzó a echar el granito, fue pérdida total para todos los temporaleros", enfatizó.

Sorgo, zacate, frijol y maíz es lo que siembran los productores de los márgenes del Río Quelite. Ante la escasez, algunos rancheros han tenido que comprar pastura para alimentar al ganado y acarrear agua de otras zonas.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Hay quienes ya quieren ‘tirar la toalla’, estamos esperando a ver qué respuesta hay de parte del gobierno, los apoyos se nos retiraron desde que entró el actual gobierno federal. El ganado se está adelgazando, hay cuatro ranchos que ya acarrean agua y el río está seco desde hace dos meses".

La situación que vive el productor local es muy complicada, sin subsidios y apoyos, pues un productor requiere cuando menos de 5 mil pesos para mover un tractor que gasta entre 100 y 200 litros de diesel diarios, cuando el galón de 40 litros cuesta casi mil pesos.

Foto: Jesús López │El Sol de Mazatlán

CIFRA

De 3 mil productores ganaderos que había en la región, el 20% está buscando otras opciones de ingresos porque la actividad ya no es redituable.

SIN APOYO

Con el apoyo de Progan, los ganaderos sobrevivían durante la sequía, al eliminar este programa, quedan desprotegidos.









